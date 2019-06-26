Давид Сильва покинет "Сити" через год

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет "Этихад" по окончании следующего сезона, своего 10-го в клубе.

После перехода из "Валенсии" в 2010 году Давид был и остается ключевым игроком "горожан", приняв участие в 395 матчах и завоевав за это время четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги.



В минувшем сезоне 33-летний испанец сыграл 33 матча в Премьер-Лиге, а в марте заключил новый контракт на один год, который станет для него последним в "Сити".



"Это будет мой последний сезон. 10 лет будет достаточно, на мой взгляд. Это будет идеальное время, чтобы уйти. Изначально "Сити" вообще говорил о двухлетнем контракте".



"Этот последний год завершит цикл. 10 — славное число. Я никогда не мог представить, что буду играть против "Сити" за другую команду. Поэтому 10 лет и все", — цитирует Сильву The Guardian.