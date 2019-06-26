Давид Сильва покинет "Сити" через год
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет "Этихад" по окончании следующего сезона, своего 10-го в клубе.
После перехода из "Валенсии" в 2010 году Давид был и остается ключевым игроком "горожан", приняв участие в 395 матчах и завоевав за это время четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги.
В минувшем сезоне 33-летний испанец сыграл 33 матча в Премьер-Лиге, а в марте заключил новый контракт на один год, который станет для него последним в "Сити".
"Это будет мой последний сезон. 10 лет будет достаточно, на мой взгляд. Это будет идеальное время, чтобы уйти. Изначально "Сити" вообще говорил о двухлетнем контракте".
"Этот последний год завершит цикл. 10 — славное число. Я никогда не мог представить, что буду играть против "Сити" за другую команду. Поэтому 10 лет и все", — цитирует Сильву The Guardian.
26.06.2019 10:00
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Король!
10 лет уже пролетело, надо же. Интересно, пойдет ли в Валенсию доигрывать
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У Сити появится легенда
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Крысы чуют, что карабель скоро потонет...
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как же меня всегда бомбило, что он играет за Сити.
Он диктует темп игры, он создаёт опасный момент там, где всякие Ремси, Погбецо и, чего уж там, Хендерсон стоят в тупике и пасуют назад и поперёк))
Абсолютный топ и причина всех титулов Сити. Никакие Бернардо, Стерлинги, Агуеро и Де Брюйне не могут сделать того, что творил на поле Сильва.
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Жаль, что время летит так быстро. Хотелось бы дольше наблюдать за его магией. Росицки, Сильва, Модрич, таких игроков, которые эстетично диктуют темп игры, сейчас мало.
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Топарик лютый
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Король. Легенда нашей прекрасной голубой гвардии!
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Отличный футболист
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