"Сити" и "Юнайтед" готовы заплатить 65 млн. фунтов за Магуайра
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сообщили "Лестеру" о своей готовности заплатить 65 миллионов фунтов за центрального защитника Харри Магуайра.
Этим летом Магуайр стал целью номер один для "Сити" на замену покинувшему клуб капитану Венсану Компани, тогда как "Юнайтед" видит в Харри нового лидера своей обороны.
Однако Магуайр счастлив на "Кинг Пауэр" и имеет долгосрочный контракт, поэтому "лисы" ведут переговоры с клубами из Манчестера уже несколько недель, не желая смягчать свою позицию.
Несмотря на то, что "горожане" и "красные дьяволы" синхронно улучшили свои предложения, сделка по-прежнему далека — "Лестер" оценивает 26-летнего игрока сборной Англии в 80 млн. фунтов.
Показав себя неуступчивыми в переговорах, "лисы" все равно считают продажу Магуайра этим летом вероятной, а потому уже составляют список игроков на замену Харри. По информации Sky Sports, в этом шорт-листе значится Джеймс Тарковски из "Бернли".
26.06.2019 09:00
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надо было 2 года назад покупать, лол
сейчас этим мешкам и за 65 не продадут, потребовав 100 млн))))
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