Бен Йеддер может заменить Лукаку в "Юнайтед"

Виссам Бен Йеддер Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер привлек интерес "Манчестер Юнайтед", которому вскоре может потребоваться замену для Ромелу Лукаку.

Как известно, в данный момент "Интер" пытается договориться о приобретении Лукаку, уже заручившись согласием самого игрока сборной Бельгии на переезд в Серию А.

Риск начать сезон без проверенного бомбардира в составе заставил главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера обратить внимание на Бен Йеддера, утверждает France Football.

28-летний француз забил 38 голов в 91 матче Ла Лиги, выступая "Севилью", и может быть доступен для трансфера за 36 миллионов фунтов.

Отметим, что в марте прошлого года Виссам отметился дублем против "Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов. Дальнейшее развитие ситуации по Бен Йеддеру зависит от того, насколько расторопен будет "Интер" в переговорах по Лукаку.


Метки Бен Йеддер, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 26.06.2019 09:10 # pistolero-lfc
    засиделся пацан в Севилье, пора уже в топы

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  2. john-henry 26.06.2019 09:00 # john-henry
    по привычке будет карать колбасных

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  3. vyrentz 26.06.2019 08:22 # vyrentz
    Верните Чичу, будет лучше лол

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