Бен Йеддер может заменить Лукаку в "Юнайтед"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер привлек интерес "Манчестер Юнайтед", которому вскоре может потребоваться замену для Ромелу Лукаку.

Как известно, в данный момент "Интер" пытается договориться о приобретении Лукаку, уже заручившись согласием самого игрока сборной Бельгии на переезд в Серию А.



Риск начать сезон без проверенного бомбардира в составе заставил главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера обратить внимание на Бен Йеддера, утверждает France Football.



28-летний француз забил 38 голов в 91 матче Ла Лиги, выступая "Севилью", и может быть доступен для трансфера за 36 миллионов фунтов.



Отметим, что в марте прошлого года Виссам отметился дублем против "Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов. Дальнейшее развитие ситуации по Бен Йеддеру зависит от того, насколько расторопен будет "Интер" в переговорах по Лукаку.