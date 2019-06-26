Агент Лукаку провел переговоры с "Интером"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку во вторник был замечен в Милане, где вел переговоры с "Интером".

За последние недели Лукаку и его агент Федерико Пасторелло неоднократно говорили о желании Ромелу выступать в Серии А. А теперь они перешли от слов к делу.



Как уточняет Sky Sports, визит Пасторелло в Милан был обусловлен ситуацией не только вокруг Лукаку, но и некоторых других его клиентов, хотя тема Ромелу, учитывая дороговизну этого трансфера, была центральной.



"Пытается ли "Интер" купить Лукаку? Да, сам игрок раскрыл на публику свои планы и желания. Давайте посмотрим, что из этого получится".



"Интер" мечтает о Лукаку, и хотя эту мечту сложно осуществить, я верю, что нет ничего невозможного. Это не невозможно, и "Интер" прикладывает все усилия", — сообщил Пасторелло.