"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за Ндомбеле
"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле в размере около 65 миллионов фунтов.
Всего лишь год назад "Лион" потратил 7 млн. фунтов на приобретение Ндомбеле у "Амьена". За этот год Танги добился впечатляющего прогресса и многократно увеличил свою стоимость.
По информации Sky Sports, в ближайшие несколько дней Ндомбеле пройдет медицинское обследование и подпишет пятилетний контракт со "шпорами", став первым новичком команды Маурисио Почеттино со времен Лукаса Моуры в январе 2018.
Также 22-летний игрок сборной Франции станет рекордным приобретением в истории "Тоттенхэма". Сейчас таковым является защитник Давинсон Санчес, обошедшийся "шпорам" в 42 млн. фунтов два года назад.
26.06.2019 06:00
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Дороговато конечно, но игрок классный. Да и реалии рынка таковы что 65 млн уже не поражают воображение. Если трансфер оформят, то скорее всего Ваньяма на выход.
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