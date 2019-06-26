"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за Ндомбеле

"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле в размере около 65 миллионов фунтов.

Всего лишь год назад "Лион" потратил 7 млн. фунтов на приобретение Ндомбеле у "Амьена". За этот год Танги добился впечатляющего прогресса и многократно увеличил свою стоимость.



По информации Sky Sports, в ближайшие несколько дней Ндомбеле пройдет медицинское обследование и подпишет пятилетний контракт со "шпорами", став первым новичком команды Маурисио Почеттино со времен Лукаса Моуры в январе 2018.



Также 22-летний игрок сборной Франции станет рекордным приобретением в истории "Тоттенхэма". Сейчас таковым является защитник Давинсон Санчес, обошедшийся "шпорам" в 42 млн. фунтов два года назад.