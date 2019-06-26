"Эвертон" выкупил Андре Гомеша за 22 млн. фунтов

"Эвертон" выкупил у "Барселоны" полузащитника Андре Гомеша за 22 миллиона фунтов.

Минувший сезон Гомеш провел у "ирисок" на правах аренды, приняв участие в 29 матчах во всех турнирах и постепенно превратившись в ключевого игрока для своего соотечественника Марку Силвы.



Ранее в июне приобрести 25-летнего португальца пытался "Вест Хэм", однако его предложения в 18 и 20 млн. фунтов были отклонены "Барселоной".



Теперь Гомеш возвращается на "Гудисон Парк", где он получил контракт на пять лет. И хотя переговоры длились несколько месяцев, Андре не составило труда согласиться на этот переход.



"Я счастлив заключить контракт с "Эвертоном". Мне было не сложно решиться, это было легкое решение, и я очень рад, что его принял. Я получил хороший опыт в прошлом сезоне. Я просто хотел чувствовать себя частью чего-нибудь особенного, и я обнаружил это здесь", — сообщил Гомеш.