Конте и Лукаку: вторая попытка

Этим летом "Манчестер Юнайтед" готов попрощаться с нападающим Ромелу Лукаку, который может, наконец, осуществить свою мечту, попробовав себя в Италии и поработав с Антонио Конте, которого он сам называл "лучшим тренером в мире".

Летом 2017 Конте уже был недоволен руководством "Челси". Тогда ходила информация об интересе к Антонио со стороны "Интера", и итальянец использовал это для получения нового контракта и трансферных гарантий. Конте с легкостью попрощался с Диего Костой, и главной целью тренера стал форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку. "Челси" долгое время был фаворитом на покупку бельгийца, но в последний момент лондонцев обошел "Манчестер Юнайтед". Конте пришлось соглашаться на Альваро Морату, интерес к которому МЮ, судя по всему, имитировал, желая именно Лукаку.



Вероятно, тогда в отношениях Конте и руководства лондонского клуба, также продавшего в "Юнайтед" Неманью Матича, была достигнута точка невозврата. Конте сильно хотел Лукаку и был настолько оскорблен случившимся, что так и не дал полноценной поддержки Морате. Он также не желал принимать условных извинений "Челси" в виде второстепенных трансферов — с тех пор его раздражал почти каждый новичок.



Два года спустя Конте все же стал тренером "Интера", и теперь он во второй раз пытается получить Лукаку. Руководство его нового клуба настроено поддержать желание Антонио лучше, чем в свое время "Челси". "Юнайтед" установил за форварда ценник в 80 миллионов фунтов. Платить миланцы готовы, но для начала им желательно найти покупателя на Мауро Икарди, рассорившегося с партнерами по команде.



Большие зарплаты обоих игроков клуб тянуть не хочет, но глобальные желания сторон сходятся. "Юнайтед" не станет удерживать Ромелу при подходящем предложении, а Лукаку не скрывает желания уйти, и даже тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес открыто говорит, что его бомбардиру нужно сменить клуб. Выглядит все так, что "Интер" так или иначе найдет способ удовлетворить такой важный запрос Конте, а Лукаку станет главной фигурой в построении нового "Интера".



Учитывая все это, критичные к Лукаку болельщики "Юнайтед" не поймут такой одержимости игроком со стороны экс-тренера "Челси". У этого есть простое объяснение: наставнику "Интера" действительно очень нравится Лукаку. Команды Конте играют в прямолинейный футбол, а в Европе не так много форвардов высокого уровня, которые выполняют роль классической "девятки". Лукаку также идеально подходит для контратакующего футбола благодаря его скорости и физической силе, с которой он способен сметать соперников, уже набрав ход. Свою способность забивать в команде топ-уровня он в Манчестере доказал — по крайней мере, в первый сезон, когда и сам "Юнайтед" больше напоминал топовую команду.



Вторым фактором является агент Конте Федерико Пасторелло, который также работает и с Лукаку. В 2018 году Пасторелло заменил у бельгийца Мино Райолу, продавшего Ромелу в "Манчестер Юнайтед", с которым у него выстроилось долгосрочное сотрудничество. По слухам, Райола два года назад подвел Лукаку, который хотел вернуться в "Челси", в то время как его агент вел за спиной игрока переговоры с "Юнайтед".



Сейчас Лукаку хочет покинуть "Олд Траффорд", считая, что он проигрывает борьбу на позиции центрфорварда Маркусу Рэшфорду. Ромелу почти до последнего поддерживал экс-менеджер "Юнайтед" Жозе Моуриньо, но даже тому пришлось признать спад в игре бельгийца в прошлом сезоне. Лукаку набрал лишний вес и выглядел все более тяжелым в обращении с мячом, а вместе с этим — все менее результативным. Приход Оле Гуннара Сульшера помог Рэшфорду закрепиться на позиции центрального нападающего, а роль Лукаку в команде стала более эпизодической.



Бельгиец был виноват в том, что тренерский штаб потерял к нему доверие. Но не ведет ли "Юнайтед" себя самонадеянно, отпуская Лукаку сейчас? При всех проблемах, даже в последней кампании Ромелу забил 12 голов — на два больше, чем Маркус Рэшфорд. Воспитанник МЮ при Моуриньо чаще играл на фланге, и его потенциал на позиции центрфорварда по-прежнему под вопросом. Это определенно не тот игрок, который гарантирует "красным дьяволам" много голов. В последнем сезоне Рэшфорд впервые в карьере забил в чемпионате 10 мячей, в то время как Лукаку регулярно выходит за эту отметку с сезона 2012/13 — вне зависимости от уровня команды, за которую он играет.



Ставка на Рэшфорда без альтернативы будет рискованной, но она вписывается в модель нынешнего "Юнайтед". Менеджмент клуба не занимается стратегией развития, а реагирует на последние отзывы собственных болельщиков и медиа. Разумеется, большая часть фанов МЮ "проголосует" за Рэшфорда, в то время как более результативный Лукаку будет найден в видеоподборке худших промахов нападающих. Это очень поверхностный подход, который все же вполне привычен для "Юнайтед".



Самому Лукаку гарантировать в Милане успех тоже рискованно. Немало вопросов остается и конкретно к бельгийцу. Его физическое состояние в последней кампании нельзя оправдать проблемами команды— тем более что Моуриньо не перестал поддерживать лично Ромелу. Но большая проблема в том, что Лукаку по-прежнему остается талантливым, но очень неуверенным в себе футболистом. В свое время бельгиец сам попросил Жозе Моуриньо отпустить его из "Челси", не желая бороться за место в составе. Тому Лукаку было только 20, но шесть лет спустя он по-прежнему боится конкуренции. Ромелу полтора года был неприкасаемым у Моуриньо, но быстро задумался об уходе, стоило ему потерять место в основе. И испугался Лукаку не Харри Кейна или Роберта Левандовски, а Маркуса Рэшфорда. Того, кто впервые в профессиональной карьере забил 10 голов в чемпионате.



Вряд ли он избавится от неуверенности в будущем. Лукаку — габаритный атлет в игре технарей-артистов, и он всегда будет сомневаться в себе. Чтобы играть эффективно, Ромелу нужно быть безоговорочным фаворитом тренера. Он остается очень восприимчивым ко мнению окружающих, и уберечь бельгийца от всего этого может хорошо организованная команда и полное доверие его наставника. Как бы там ни было, а с Антонио Конте в "Интере" у него на это шансов больше, чем с Оле Гуннаром Сульшером в "Манчестер Юнайтед".



Иван Громиков специально для FAPL.ru