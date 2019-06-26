Невилл призвал МЮ поскорее продать Погба, если тот хочет уйти

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру нужно поскорее избавиться от полузащитника Поля Погба, если тот не желает оставаться в клубе.

Ранее в июне Погба намекнул на уход из "Юнайтед", заявив, что задумывается о новом испытании. Это откровение дополнительно подогрело слухи, сватающие Поля в "Реал" и "Ювентус".



По мнению Невилла, Сульшер должен разобраться, чего на самом деле хочет 26-летний француз, потому что без этого "Юнайтед" не сможет двигаться вперед.



"Когда Поль Погба на поле, "Манчестер Юнайтед" выглядит более классной командой, чем без него, но если игроки не хотят находиться в клубе — я не имею ввиду конкретно Погба, потому что он, возможно, и хочет быть в клубе — ты должен оставить только тех, которые на твоей стороне и с которыми у вас одинаковые планы на будущее".



"Это первоочередная задача для Оле — определить, кто готов помогать клубу двигаться вперед. У меня по-прежнему нет уверенности насчет многих игроков. Эти спекуляции по телевизору и в онлайн-изданиях не утихают".



"Но сперва тебе нужно заполучить новых игроков, прежде чем ты сможешь отпустить имеющихся. Если будет наоборот, ты, обладая деньгами на руках, окажешься уязвим", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.