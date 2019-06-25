Саморано рассказал, как "Юнайтед" вернуть Санчеса в форму

Бывший нападающий сборной Чили Иван Саморано рассказал, как "Манчестер Юнайтед" сможет вернуть нападающего Алексиса Санчеса в форму.

После удручающего сезона в "Юнайтед", Санчес прибыл в расположение чилийской сборной для участия в Кубке Америке и выглядит там совершенно другим игроком.



По мнению Саморано, Алексис будет демонстрировать такой же классный футбол и в своем клубе, когда начнет играть регулярно.



"Санчес будет показывать свой лучший футбол — в "Манчестер Юнайтед" или где-либо еще — когда будет играть регулярно".



"Для него важно постоянно играть и сражаться. Я говорю это по своему опыту. Иногда сложно поддерживать свой уровень, особенно когда ты где-то за рубежом и не играешь".



"Мы убедились в этом, ведь Алексис пропустил много матчей в "Манчестер Юнайтед", а стоило ему надеть футболку сборной Чили, как он преобразился. Это нам нравится".



"Как были ни шли твои дела в твоем клубе, ты всегда стараешься изо всех сил, надевая футболку сборной, и Алексис делает именно это. Я рад, что он вернулся на свой уровень и снова ведет сборную Чили за собой", — сообщил Саморано Omnisport.