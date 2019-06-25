Саморано рассказал, как "Юнайтед" вернуть Санчеса в форму

Алексис Санчес Бывший нападающий сборной Чили Иван Саморано рассказал, как "Манчестер Юнайтед" сможет вернуть нападающего Алексиса Санчеса в форму.

После удручающего сезона в "Юнайтед", Санчес прибыл в расположение чилийской сборной для участия в Кубке Америке и выглядит там совершенно другим игроком.

По мнению Саморано, Алексис будет демонстрировать такой же классный футбол и в своем клубе, когда начнет играть регулярно.

"Санчес будет показывать свой лучший футбол — в "Манчестер Юнайтед" или где-либо еще — когда будет играть регулярно".

"Для него важно постоянно играть и сражаться. Я говорю это по своему опыту. Иногда сложно поддерживать свой уровень, особенно когда ты где-то за рубежом и не играешь".

"Мы убедились в этом, ведь Алексис пропустил много матчей в "Манчестер Юнайтед", а стоило ему надеть футболку сборной Чили, как он преобразился. Это нам нравится".

"Как были ни шли твои дела в твоем клубе, ты всегда стараешься изо всех сил, надевая футболку сборной, и Алексис делает именно это. Я рад, что он вернулся на свой уровень и снова ведет сборную Чили за собой", — сообщил Саморано Omnisport.


Метки Манчестер Юнайтед, Саморано, Санчес, сборная Чили

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1142

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  1. mancunia-planet 25.06.2019 23:57 # mancunia-planet
    Иван топарь

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  2. desower 25.06.2019 23:56 # desower
    Пусть расскажет это сульшеру. Сульшер как раз и играл не регулярно, но довольно неплохо. Все эти латиносы такие нежные, фу.

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  3. andrew10 25.06.2019 23:30 # andrew10
    Да емуж давали играть регулярно в мю вначале.
    Не адаптировался получается

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  4. arsenal-win 25.06.2019 23:02 # arsenal-win
    Фотка зачет! Сашка жги...

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