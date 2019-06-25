Компани: "Лэмпард — тот, кто нужен "Челси"

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани одобрил намерение "Челси" предложить работу главного тренера Фрэнку Лэмпарду.

Еще будучи игроком, Лэмпард провел у "горожан" сезон 2014/15 на правах аренды из "Нью-Йорк Сити", поэтому Компани отлично знаком с 41-летним англичанином, который готовится заступить на тренерский мостик "Челси".



Во время своего представления играющим тренером "Андерлехта" Компани коснулся этой темы, выразив уверенность, что Лэмпард идеально подходит для "синих".



"Подпишите его уже. Он тот, кто нужен!"



"Фрэнк не только отличный парень, но и тот, у кого я столь многому научился в свое время. Он был чуть старше меня, когда переходил в "Манчестер Сити", и он показал себя невероятным профессионалом".



"Что он нам дал, когда пришел в команду? Он поднял уровень каждого вокруг себя, поэтому я знаю, какое влияние Фрэнк Лэмпард может оказать на партнеров. Я постараюсь так же влиять на игроков "Андерлехта", будучи ветераном для них".



"Он один из самых умных игроков, так что они естественным образом подходят друг другу с "Челси". Я полностью поддерживаю его", — цитирует Компани Daily Mirror.