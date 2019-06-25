"Тоттенхэм" пытается увести Салиба из под носа у "Арсенала"

"Тоттенхэм" пытается увести из под носа у "Арсенала" талантливого защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба.

Оборонительная игра "канониров" в минувшем сезоне не выдерживала никакой критики, поэтому вполне логично, что этим летом главный тренер Унаи Эмери в первую очередь стремится укрепить защитную линию.



На левый фланг обороны Эмери хочет пригласить Кирана Тирни из "Селтика", а в центр обороны присмотрел 18-летнего Салиба.



По информации Daily Mirror, "Арсенал" уже сделал стартовое предложение по юному французу, однако на сумму в 27 миллионов фунтов "Сент-Этьен" ответил отказом.



А теперь в борьбу за Вильяма вступили соседи "канониров" из "Тоттенхэма". "Шпоры" готовы заплатить "Сент-Этьену" 30 млн. фунтов в качестве компенсации, а самому юниору предложат возможность сыграть в Лиге Чемпионов.



По всей видимости, интерес "Тоттенхэма" к Салиба обусловлен возрастом Яна Вертонгена и неопределенной ситуацией с Тоби Алдервейрелдом. Также главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино располагает в центре обороны Давинсоном Санчесом и Хуаном Фойтом.