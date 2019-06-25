Альберто Морено выбрал себе новый клуб

Альберто Морено Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено выбрал себе клуб на следующий сезон и теперь переходит свободным агентом в "Вильярреал".

Пять лет назад "Ливерпуль" приобрел Морено у "Севильи" за 12 миллионов фунтов. Однако Альберто был нестабилен и заставил мерсисайдский клуб впоследствии пригласить ему в конкуренты Энди Робертсона.

В минувшем сезоне Робертсон вчистую выигрывал конкуренцию у Морено, который в итоге провел лишь два матча в рамках Премьер-Лиги — причем еще в 2018 календарном году.

Логично, что "Ливерпуль" не стал продлевать контракт с Альберто. Ранее ходили слухи, что 26-летний испанец может задержаться в Премьер-Лиге и, например, отправиться в "Арсенал", однако Морено решил вернуться на родину.

Как сообщает Daily Mail, Морено уже договорился о том, что по истечении своего контракта с "Ливерпулем" перейдет в "Вильярреал". Таким образом, Альберто последует примеру экс-полузащитника "Арсенала" Санти Касорлы, который год назад похожим образом присоединился к "подводной лодке".


Метки Вильярреал, Ливерпуль, Морено

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. shymkentski 25.06.2019 21:03 # shymkentski
    Канело Алварес вылитый

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  2. scouser2005 25.06.2019 20:12 # scouser2005
    Удачи тебе Альберто! Помню твои сольные проходы и убийственные удары.

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