Альберто Морено выбрал себе новый клуб

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено выбрал себе клуб на следующий сезон и теперь переходит свободным агентом в "Вильярреал".

Пять лет назад "Ливерпуль" приобрел Морено у "Севильи" за 12 миллионов фунтов. Однако Альберто был нестабилен и заставил мерсисайдский клуб впоследствии пригласить ему в конкуренты Энди Робертсона.



В минувшем сезоне Робертсон вчистую выигрывал конкуренцию у Морено, который в итоге провел лишь два матча в рамках Премьер-Лиги — причем еще в 2018 календарном году.



Логично, что "Ливерпуль" не стал продлевать контракт с Альберто. Ранее ходили слухи, что 26-летний испанец может задержаться в Премьер-Лиге и, например, отправиться в "Арсенал", однако Морено решил вернуться на родину.



Как сообщает Daily Mail, Морено уже договорился о том, что по истечении своего контракта с "Ливерпулем" перейдет в "Вильярреал". Таким образом, Альберто последует примеру экс-полузащитника "Арсенала" Санти Касорлы, который год назад похожим образом присоединился к "подводной лодке".