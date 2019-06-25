Ван Дейк назвал двух игроков "Ливерпуля", впечатливших его больше всего

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал двух своих партнеров по команде, которые произвели на него наибольшее впечатление в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" демонстрировал образцовую игру в защите, пропустив меньше всех в Премьер-Лиге.



И если Ван Дейк в основном был сосредоточен на обороне собственных ворот, блестяще справляясь с этой работой, то его фланговые партнеры Энди Робертсон и Трент Александер-Арнольд также активно участвовали в атакующих действиях, отдав на пару 23 результативные передачи в рамках Премьер-Лиги. Это произвело впечатление на Виргила.



"Да, я был стабилен. Я отлично себя чувствовал — в том числе благодаря всем своим партнерам по команде. Однако каждый был великолепен".



"Если вы посмотрите на команду, то Роббо провел свой лучший сезон в карьере. Трент был удивителен, он играл так зрело для столь молодого парня".



"Хороши были и все центральные защитники. Остальная команда тоже показывала игру высокого уровня", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".