Ван Дейк назвал двух игроков "Ливерпуля", впечатливших его больше всего

Виргил Ван Дейк и защитники Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал двух своих партнеров по команде, которые произвели на него наибольшее впечатление в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" демонстрировал образцовую игру в защите, пропустив меньше всех в Премьер-Лиге.

И если Ван Дейк в основном был сосредоточен на обороне собственных ворот, блестяще справляясь с этой работой, то его фланговые партнеры Энди Робертсон и Трент Александер-Арнольд также активно участвовали в атакующих действиях, отдав на пару 23 результативные передачи в рамках Премьер-Лиги. Это произвело впечатление на Виргила.

"Да, я был стабилен. Я отлично себя чувствовал — в том числе благодаря всем своим партнерам по команде. Однако каждый был великолепен".

"Если вы посмотрите на команду, то Роббо провел свой лучший сезон в карьере. Трент был удивителен, он играл так зрело для столь молодого парня".

"Хороши были и все центральные защитники. Остальная команда тоже показывала игру высокого уровня", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. xin 25.06.2019 19:55 # xin
    Трента надо в полузащиту выводить, а на его место ставить более защитного игрока.

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  2. iskander8sg 25.06.2019 19:04 # iskander8sg
    Весь мир акуел с Трента, эт да))

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