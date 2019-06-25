Билич объяснил, почему возглавил "Вест Хэм"

Новоиспеченный главный тренер "Вест Бромвича" Славен Билич объяснил, почему согласился на работу на "Хоторнс".

Ранее в этом месяце бывший игрок и наставник "Вест Хэма" заключил с "дроздами" двухлетний контракт, а накануне был представлен прессе.



50-летний хорват предвкушает работу на уровне Чемпионшипа и надеется, что через год будет готовить "Вест Бромвич" к выступлению в Премьер-Лиге.



"Я всегда хотел поработать на этом уровне. Я хотел поставить эту галочку до ухода на пенсию. Это большая ответственность, но мне не терпится начать".



"Люди спрашивают меня: "Зачем ты отправился в "Вест Бромвич?" Ну, мне нравится эта лига. Также я должен быть честен — я не могу сказать, что европейские топ-клубы интересовались мной. Но была ли это единственная возможность для меня? Нет. Надеюсь, мы хорошо подойдем друг другу".



"Осталось ли у меня незаконченное дело в Англии? Я не вижу это таким образом. Это не модный клуб, это не клуб, которому пять лет от роду. Это очень традиционный, очень семейный клуб. Они очень требовательные и очень преданные".



"Мы постараемся вернуться в Премьер-Лигу в этом году. Мы собираемся сделать все возможное в рамках своего бюджета, чтобы подготовить команду к борьбе за повышение в классе. Такова наша цель. Мы выложимся без остатка", — цитирует Билича Daily Mail.