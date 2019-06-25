Билич объяснил, почему возглавил "Вест Хэм"

Славен Билич Новоиспеченный главный тренер "Вест Бромвича" Славен Билич объяснил, почему согласился на работу на "Хоторнс".

Ранее в этом месяце бывший игрок и наставник "Вест Хэма" заключил с "дроздами" двухлетний контракт, а накануне был представлен прессе.

50-летний хорват предвкушает работу на уровне Чемпионшипа и надеется, что через год будет готовить "Вест Бромвич" к выступлению в Премьер-Лиге.

"Я всегда хотел поработать на этом уровне. Я хотел поставить эту галочку до ухода на пенсию. Это большая ответственность, но мне не терпится начать".

"Люди спрашивают меня: "Зачем ты отправился в "Вест Бромвич?" Ну, мне нравится эта лига. Также я должен быть честен — я не могу сказать, что европейские топ-клубы интересовались мной. Но была ли это единственная возможность для меня? Нет. Надеюсь, мы хорошо подойдем друг другу".

"Осталось ли у меня незаконченное дело в Англии? Я не вижу это таким образом. Это не модный клуб, это не клуб, которому пять лет от роду. Это очень традиционный, очень семейный клуб. Они очень требовательные и очень преданные".

"Мы постараемся вернуться в Премьер-Лигу в этом году. Мы собираемся сделать все возможное в рамках своего бюджета, чтобы подготовить команду к борьбе за повышение в классе. Такова наша цель. Мы выложимся без остатка", — цитирует Билича Daily Mail.


Метки Билич, Вест Бромвич

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 25.06.2019 19:42 # wolfsmensch
    а что тут объяснять, никому не нравится быть безработным.
    удачи!

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  2. hammersmith 25.06.2019 18:46 # hammersmith
    миша, заебал пытаться собирать на опечатках

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  3. mancunia-planet 25.06.2019 18:16 # mancunia-planet
    Мда уж

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  4. ivan-4milan 25.06.2019 18:11 # ivan-4milan
    Вот до чего реклама в не нужном месте довела, ошибки в заголовке статьи.

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  5. ofori-twumasi 25.06.2019 18:04 # ofori-twumasi
    Вэст Хэм он тоже возглавил когда-то, но не в этот раз.

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