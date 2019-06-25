Лукас Торрейра не собирается в "Милан"

Лукас Торрейра Полузащитник Лукас Торрейра счастлив в "Арсенале" и не планирует уходить в "Милан" этим летом.

На днях в итальянской прессе появились слухи, что Торрейра пытается устроить свое возвращение в Серию А спустя один год после отъезда из "Сампдории" на "Эмирейтс".

Сообщалось, что Лукас хочет воссоединиться в "Милане" с Марко Джампаоло, своим тренером по "Сампдории". Однако The Telegraph спешит успокоить болельщиков "канониров".

Близкие к 23-летнему игроку сборной Уругвая источники утверждают, что Торрейра видит свое будущее в "Арсенале". Лукас продолжает учить английский и вовсе не страдает от дождливой погоды в Лондоне, как о том спекулирует желтая пресса.

Чтобы заставить "Арсенал" продать любимчика болельщиков, "Милану" придется предложить значительно больше тех 26.5 млн. фунтов, за которые сами "канониры" купили Торрейру прошлым летом.


Метки Арсенал, Милан, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 17:00

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