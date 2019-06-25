Лукас Торрейра не собирается в "Милан"

Полузащитник Лукас Торрейра счастлив в "Арсенале" и не планирует уходить в "Милан" этим летом.

На днях в итальянской прессе появились слухи, что Торрейра пытается устроить свое возвращение в Серию А спустя один год после отъезда из "Сампдории" на "Эмирейтс".



Сообщалось, что Лукас хочет воссоединиться в "Милане" с Марко Джампаоло, своим тренером по "Сампдории". Однако The Telegraph спешит успокоить болельщиков "канониров".



Близкие к 23-летнему игроку сборной Уругвая источники утверждают, что Торрейра видит свое будущее в "Арсенале". Лукас продолжает учить английский и вовсе не страдает от дождливой погоды в Лондоне, как о том спекулирует желтая пресса.



Чтобы заставить "Арсенал" продать любимчика болельщиков, "Милану" придется предложить значительно больше тех 26.5 млн. фунтов, за которые сами "канониры" купили Торрейру прошлым летом.