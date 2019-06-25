"Дерби" разрешил "Челси" вступить в переговоры с Лэмпардом

Фрэнк Лэмпард "Челси" получил формальное разрешение от "Дерби" вступить в переговоры с главным тренером "баранов" Фрэнком Лэмпардом.

Еще на прошлой неделе президент "Дерби" Мел Моррис говорил, что "синие" пока не обращались к его клубу насчет Лэмпарда, несмотря на настойчивые спекуляции.

Сейчас это, наконец, случилось. "Челси" установил официальный контакт с клубом Чемпионшипа и выразил готовность заплатить 4 миллиона фунтов, чтобы" бараны" освободили Фрэнка от обязательств по контракту, сообщает Sky Sports.

"Футбольный клуб "Дерби" может подтвердить, что мы дали разрешение "Челси" вступить в переговоры с Фрэнком Лэмпардом относительно вакантной позиции главного тренера на "Стэмфорд Бридж".

"Учитывая стремительное приближение предсезонного периода для обоих клубов, мы надеемся, что это позволит "Челси" быстро провести свои переговоры", — гласит заявление "баранов".

Отметим, что 41-летний англичанин начал свою тренерскую карьеру лишь год назад, в своем первом сезоне добравшись с "баранами" до финала плей-офф Чемпионшипа, где удача сопутствовала "Астон Вилле".

Будучи игроком, Лэмпард провел 11 лет в "Челси", сыграв 648 матчей, забив 211 голов и завоевав 13 больших трофеев.



Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 896

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Последние комментарии:




  1. udaff 25.06.2019 16:49 # udaff
    Ну что ж, удачи Лемпарду.

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  2. stamford-bridge 25.06.2019 16:36 # stamford-bridge
    мляяяя, не думал что доживу до тренерства Лэмпса в Челси...почувствуй себя старым называется

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  3. alexomck 25.06.2019 16:31 # alexomck
    Рейнджерс титулованнее Челси, т.е. и здесь Джеррард>Лэмпард:)

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  4. pistolero-lfc 25.06.2019 16:28 # pistolero-lfc
    "Челси" установил официальный контакт с клубом Чемпионшипа

    уровень Челси сегодня ))

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  5. januzaj00 25.06.2019 16:16 # januzaj00
    понимаете, насколько убог челси, что в этом переходе решает все дерби

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  6. blackdreamer 25.06.2019 16:15 # blackdreamer
    сутулого просто будут ебать все кому не лень

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  7. rj1992 25.06.2019 16:14 # rj1992
    Но время не вернуть, а счастье слепо
    Вижу два её осколка неба
    И теряются слова
    Синева-нева-нева-нева

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  8. alexomck 25.06.2019 16:11 # alexomck
    кста, Кристин его уже сорокет, местные пенсы-ценители норм раскритиковали бы данную даму:)

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  9. chr1s8rown 25.06.2019 16:10 # chr1s8rown
    Пхаааахааа
    Лучше б свою легенду позвали .
    Легенда сюсюти диспетчер сюсюти

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  10. vagifspurs 25.06.2019 16:04 # vagifspurs
    А где лумпард песики?

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  11. role-playin 25.06.2019 16:02 # role-playin
    13 лет в Челси, а не 11.

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