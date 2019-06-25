"Дерби" разрешил "Челси" вступить в переговоры с Лэмпардом
"Челси" получил формальное разрешение от "Дерби" вступить в переговоры с главным тренером "баранов" Фрэнком Лэмпардом.
Еще на прошлой неделе президент "Дерби" Мел Моррис говорил, что "синие" пока не обращались к его клубу насчет Лэмпарда, несмотря на настойчивые спекуляции.
Сейчас это, наконец, случилось. "Челси" установил официальный контакт с клубом Чемпионшипа и выразил готовность заплатить 4 миллиона фунтов, чтобы" бараны" освободили Фрэнка от обязательств по контракту, сообщает Sky Sports.
"Футбольный клуб "Дерби" может подтвердить, что мы дали разрешение "Челси" вступить в переговоры с Фрэнком Лэмпардом относительно вакантной позиции главного тренера на "Стэмфорд Бридж".
"Учитывая стремительное приближение предсезонного периода для обоих клубов, мы надеемся, что это позволит "Челси" быстро провести свои переговоры", — гласит заявление "баранов".
Отметим, что 41-летний англичанин начал свою тренерскую карьеру лишь год назад, в своем первом сезоне добравшись с "баранами" до финала плей-офф Чемпионшипа, где удача сопутствовала "Астон Вилле".
Будучи игроком, Лэмпард провел 11 лет в "Челси", сыграв 648 матчей, забив 211 голов и завоевав 13 больших трофеев.
25.06.2019 16:00
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Последние комментарии:
Ну что ж, удачи Лемпарду.
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мляяяя, не думал что доживу до тренерства Лэмпса в Челси...почувствуй себя старым называется
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Рейнджерс титулованнее Челси, т.е. и здесь Джеррард>Лэмпард:)
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"Челси" установил официальный контакт с клубом Чемпионшипа
уровень Челси сегодня ))
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понимаете, насколько убог челси, что в этом переходе решает все дерби
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сутулого просто будут ебать все кому не лень
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Но время не вернуть, а счастье слепо
Вижу два её осколка неба
И теряются слова
Синева-нева-нева-нева
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кста, Кристин его уже сорокет, местные пенсы-ценители норм раскритиковали бы данную даму:)
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Пхаааахааа
Лучше б свою легенду позвали .
Легенда сюсюти диспетчер сюсюти
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А где лумпард песики?
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13 лет в Челси, а не 11.
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