"Дерби" разрешил "Челси" вступить в переговоры с Лэмпардом

"Челси" получил формальное разрешение от "Дерби" вступить в переговоры с главным тренером "баранов" Фрэнком Лэмпардом.

Еще на прошлой неделе президент "Дерби" Мел Моррис говорил, что "синие" пока не обращались к его клубу насчет Лэмпарда, несмотря на настойчивые спекуляции.



Сейчас это, наконец, случилось. "Челси" установил официальный контакт с клубом Чемпионшипа и выразил готовность заплатить 4 миллиона фунтов, чтобы" бараны" освободили Фрэнка от обязательств по контракту, сообщает Sky Sports.



"Футбольный клуб "Дерби" может подтвердить, что мы дали разрешение "Челси" вступить в переговоры с Фрэнком Лэмпардом относительно вакантной позиции главного тренера на "Стэмфорд Бридж".



"Учитывая стремительное приближение предсезонного периода для обоих клубов, мы надеемся, что это позволит "Челси" быстро провести свои переговоры", — гласит заявление "баранов".



Отметим, что 41-летний англичанин начал свою тренерскую карьеру лишь год назад, в своем первом сезоне добравшись с "баранами" до финала плей-офф Чемпионшипа, где удача сопутствовала "Астон Вилле".



Будучи игроком, Лэмпард провел 11 лет в "Челси", сыграв 648 матчей, забив 211 голов и завоевав 13 больших трофеев.