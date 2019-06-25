Хендерсон уверен, что "Ливерпуль" снова поборется за титул

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заверил болельщиков, что в новом сезоне его команда снова будет сражаться за победу в Премьер-Лиге.

В минувшем сезоне "красные" до последнего тура сражались за титул, но в итоге финишировали в одном очке позади "Манчестер Сити". Однако Хендерсон не унывает и готов попытаться еще раз принести "Ливерпулю" его первое чемпионство в Премьер-Лиге.



"Клуб с такой историей и такого масштаба должен сражаться за главные трофей из года в год, и мы надеемся и верим, что это только начало для нас".



"Все мы жаждем большего. Мы должны расценивать свое выступление в Премьер-Лиге в этом сезоне с огромной гордостью. Набрать 97 очков и потерпеть только одно поражение в лиге за весь сезон — это феноменальное достижение для команды".



"Конечно, мы очень расстроены, что упустили титул, отстав всего на одно очко, однако в этом сезоне было огромное количество позитивных моментов, которые будут нас подстегивать в новом сезоне".



"Мы будем делать все возможное, чтобы в новом сезоне выступить лучше и вознаградить своих фанатов. Та поддержка, которую мы ощущаем на "Энфилде" — это нечто уникальное и особенное для этого клуба".



"От лица всех игроков команды я бы хотел использовать этот шанс, чтобы поблагодарить всех вас, наших фанатов, за то, что всегда верили в нас и поддерживали нас".



"Нам в "Ливерпуле" очень повезло обладать лучшими фанатами в мире, и ваша поддержка действительно делает разницу", — цитирует Хендерсона Goal.