Хендерсон уверен, что "Ливерпуль" снова поборется за титул

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заверил болельщиков, что в новом сезоне его команда снова будет сражаться за победу в Премьер-Лиге.

В минувшем сезоне "красные" до последнего тура сражались за титул, но в итоге финишировали в одном очке позади "Манчестер Сити". Однако Хендерсон не унывает и готов попытаться еще раз принести "Ливерпулю" его первое чемпионство в Премьер-Лиге.

"Клуб с такой историей и такого масштаба должен сражаться за главные трофей из года в год, и мы надеемся и верим, что это только начало для нас".

"Все мы жаждем большего. Мы должны расценивать свое выступление в Премьер-Лиге в этом сезоне с огромной гордостью. Набрать 97 очков и потерпеть только одно поражение в лиге за весь сезон — это феноменальное достижение для команды".

"Конечно, мы очень расстроены, что упустили титул, отстав всего на одно очко, однако в этом сезоне было огромное количество позитивных моментов, которые будут нас подстегивать в новом сезоне".

"Мы будем делать все возможное, чтобы в новом сезоне выступить лучше и вознаградить своих фанатов. Та поддержка, которую мы ощущаем на "Энфилде" — это нечто уникальное и особенное для этого клуба".

"От лица всех игроков команды я бы хотел использовать этот шанс, чтобы поблагодарить всех вас, наших фанатов, за то, что всегда верили в нас и поддерживали нас".

"Нам в "Ливерпуле" очень повезло обладать лучшими фанатами в мире, и ваша поддержка действительно делает разницу", — цитирует Хендерсона Goal.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 692

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 25.06.2019 16:46 # scouser2005
    Хороший у нас кэп. Впрочем у Великого Ливерпуля не может быть плохого кэпа.

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  2. superperez101 25.06.2019 16:31 # superperez101
    он тоже прибавил, и своей агрессией и физухой нивелирует отсутствие техники. выкладывается всегда, пешком не ходит как всякие погбы санчесы и озилы

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  3. blackdreamer 25.06.2019 16:28 # blackdreamer
    золотую чашку апл сразу
    выносят весь мусор щити и прочеее гавно сутулого или горлума
    аве лфк

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  4. alexomck 25.06.2019 15:52 # alexomck
    оформит чемпик и станет лучшим кэпом Пульки в эпоху АПЛ:)

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  5. pistolero-lfc 25.06.2019 15:51 # pistolero-lfc
    Разьебёт в следующем сезоне всю АПЛ-очку в очко! Камон Хендо!

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  6. mancunia-planet 25.06.2019 15:49 # mancunia-planet
    Феноменально. Это и был максимум. Нуль АПЛ так остается, бублик ёпта)

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  7. j-silver 25.06.2019 15:35 # j-silver
    человек-невидимка на фото ах ах ах орууу))

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  8. ilovemanutd 25.06.2019 15:24 # ilovemanutd
    Про фанатов он конечно преувеличил, все же знают, что лучшие фанаты - это 12 летние фанаты Манчестер Сити

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  9. chr1s8rown 25.06.2019 15:10 # chr1s8rown
    Ждем минимум 4кубка в след сезоне

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