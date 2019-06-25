Хендерсон уверен, что "Ливерпуль" снова поборется за титул
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заверил болельщиков, что в новом сезоне его команда снова будет сражаться за победу в Премьер-Лиге.
В минувшем сезоне "красные" до последнего тура сражались за титул, но в итоге финишировали в одном очке позади "Манчестер Сити". Однако Хендерсон не унывает и готов попытаться еще раз принести "Ливерпулю" его первое чемпионство в Премьер-Лиге.
"Клуб с такой историей и такого масштаба должен сражаться за главные трофей из года в год, и мы надеемся и верим, что это только начало для нас".
"Все мы жаждем большего. Мы должны расценивать свое выступление в Премьер-Лиге в этом сезоне с огромной гордостью. Набрать 97 очков и потерпеть только одно поражение в лиге за весь сезон — это феноменальное достижение для команды".
"Конечно, мы очень расстроены, что упустили титул, отстав всего на одно очко, однако в этом сезоне было огромное количество позитивных моментов, которые будут нас подстегивать в новом сезоне".
"Мы будем делать все возможное, чтобы в новом сезоне выступить лучше и вознаградить своих фанатов. Та поддержка, которую мы ощущаем на "Энфилде" — это нечто уникальное и особенное для этого клуба".
"От лица всех игроков команды я бы хотел использовать этот шанс, чтобы поблагодарить всех вас, наших фанатов, за то, что всегда верили в нас и поддерживали нас".
"Нам в "Ливерпуле" очень повезло обладать лучшими фанатами в мире, и ваша поддержка действительно делает разницу", — цитирует Хендерсона Goal.
25.06.2019 15:00
Просмотров: 692
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хороший у нас кэп. Впрочем у Великого Ливерпуля не может быть плохого кэпа.
(ответить)
он тоже прибавил, и своей агрессией и физухой нивелирует отсутствие техники. выкладывается всегда, пешком не ходит как всякие погбы санчесы и озилы
(ответить)
золотую чашку апл сразу
выносят весь мусор щити и прочеее гавно сутулого или горлума
аве лфк
(ответить)
оформит чемпик и станет лучшим кэпом Пульки в эпоху АПЛ:)
(ответить)
Разьебёт в следующем сезоне всю АПЛ-очку в очко! Камон Хендо!
(ответить)
Феноменально. Это и был максимум. Нуль АПЛ так остается, бублик ёпта)
(ответить)
человек-невидимка на фото ах ах ах орууу))
(ответить)
Про фанатов он конечно преувеличил, все же знают, что лучшие фанаты - это 12 летние фанаты Манчестер Сити
(ответить)
Ждем минимум 4кубка в след сезоне
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий