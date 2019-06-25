"Пэлас" может предложить 8 млн. фунтов за Миньоле

"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении Симона Миньоле и может предложить за запасного голкипера "Ливерпуля" 8 миллионов фунтов.

Лишь накануне пресса сообщала, что тренерский штаб "красных" абсолютно доволен тем, как Миньоле справляется с ролью дублера для Алиссона. Симон помог дорогостоящему бразильцу адаптироваться на новом месте и не высказывает никакого недовольства по поводу дефицита игровых минут.



"Ливерпуль" не хочет ухода Миньоле, но вместе с тем готов отпустить 31-летнего бельгийца, если тому где-нибудь пообещают возможность играть регулярно, а не только в Кубке Англии и Кубке Лиги, как было в минувшем сезоне.



Такую возможность Симону готов предложить "Пэлас", который уже располагает на последнем рубеже Висенте Гуаитой и Уэйном Хеннессии. По информации Evening Standard, Миньоле также интересуются "Брайтон" и некоторые клубы Германии и Франции.



Добавим, что победители Лиги Чемпионов уже приметили замену экс-голкиперу "Сандерленда" и собираются пригласить Алекса Маккарти из "Саутгемптона" в случае расставания с Миньоле.