"Пэлас" может предложить 8 млн. фунтов за Миньоле
"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении Симона Миньоле и может предложить за запасного голкипера "Ливерпуля" 8 миллионов фунтов.
Лишь накануне пресса сообщала, что тренерский штаб "красных" абсолютно доволен тем, как Миньоле справляется с ролью дублера для Алиссона. Симон помог дорогостоящему бразильцу адаптироваться на новом месте и не высказывает никакого недовольства по поводу дефицита игровых минут.
"Ливерпуль" не хочет ухода Миньоле, но вместе с тем готов отпустить 31-летнего бельгийца, если тому где-нибудь пообещают возможность играть регулярно, а не только в Кубке Англии и Кубке Лиги, как было в минувшем сезоне.
Такую возможность Симону готов предложить "Пэлас", который уже располагает на последнем рубеже Висенте Гуаитой и Уэйном Хеннессии. По информации Evening Standard, Миньоле также интересуются "Брайтон" и некоторые клубы Германии и Франции.
Добавим, что победители Лиги Чемпионов уже приметили замену экс-голкиперу "Сандерленда" и собираются пригласить Алекса Маккарти из "Саутгемптона" в случае расставания с Миньоле.
25.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
Жалко будет с ним растаться. Эх, Клопп дал бы Симону иногда поиграть.
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Сахо, Бентеке, Миньоле?! Кто следующий, Лаллана?
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8 мало, воротчик не хуже того же Кепы + медалька ЛЧ имеется.
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Удивительная карьера у Миньоле. Вратарь весьма сомнительного качества, при этом медальку ЛЧ зацепил и соответствующий кубок подержать дали.
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