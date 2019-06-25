"Пэлас" может предложить 8 млн. фунтов за Миньоле

Симон Миньоле "Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении Симона Миньоле и может предложить за запасного голкипера "Ливерпуля" 8 миллионов фунтов.

Лишь накануне пресса сообщала, что тренерский штаб "красных" абсолютно доволен тем, как Миньоле справляется с ролью дублера для Алиссона. Симон помог дорогостоящему бразильцу адаптироваться на новом месте и не высказывает никакого недовольства по поводу дефицита игровых минут.

"Ливерпуль" не хочет ухода Миньоле, но вместе с тем готов отпустить 31-летнего бельгийца, если тому где-нибудь пообещают возможность играть регулярно, а не только в Кубке Англии и Кубке Лиги, как было в минувшем сезоне.

Такую возможность Симону готов предложить "Пэлас", который уже располагает на последнем рубеже Висенте Гуаитой и Уэйном Хеннессии. По информации Evening Standard, Миньоле также интересуются "Брайтон" и некоторые клубы Германии и Франции.

Добавим, что победители Лиги Чемпионов уже приметили замену экс-голкиперу "Сандерленда" и собираются пригласить Алекса Маккарти из "Саутгемптона" в случае расставания с Миньоле.


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 25.06.2019 16:49 # scouser2005
    Жалко будет с ним растаться. Эх, Клопп дал бы Симону иногда поиграть.

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  2. pistolero-lfc 25.06.2019 15:53 # pistolero-lfc
    Сахо, Бентеке, Миньоле?! Кто следующий, Лаллана?

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  3. alexomck 25.06.2019 14:18 # alexomck
    8 мало, воротчик не хуже того же Кепы + медалька ЛЧ имеется.

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  4. udaff 25.06.2019 14:11 # udaff
    Удивительная карьера у Миньоле. Вратарь весьма сомнительного качества, при этом медальку ЛЧ зацепил и соответствующий кубок подержать дали.

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