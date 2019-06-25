Хавьер Эрнандес ищет себе новый клуб
Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес объявил, что подыскивает себе другой клуб.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Чичарито сыграл 25 матчей, в большинстве из них выходя на замену, и забил семь голов. Эта роль не устраивает 31-летнего мексиканца.
По словам Эрнандеса, "молотобойцы" не будут препятствовать его уходу, однако Хавьер допускает, что не найдет подходящий клуб и тогда останется в "Вест Хэме".
"Мы работаем над этим в команде, но мой агент погружен в это больше, чем я. Он испанец, поэтому у него больше связей".
"Он ищет клуб, куда бы я мог перейти. Если не получится, я останусь в "Вест Хэме" — легко и с радостью. Мой контракт действителен еще год, но "Вест Хэм" и я решили, что будет проще расстаться сейчас", — цитирует Эрнандеса Daily Mail.
25.06.2019 13:00
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в мю будет основным напом
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В Челси вместо Батшуайи
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в МЮ че не нужен больше? Как раз что игрок, что клуб на одном уровне.
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