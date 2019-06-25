Хавьер Эрнандес ищет себе новый клуб

Хавьер Эрнандес Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес объявил, что подыскивает себе другой клуб.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Чичарито сыграл 25 матчей, в большинстве из них выходя на замену, и забил семь голов. Эта роль не устраивает 31-летнего мексиканца.

По словам Эрнандеса, "молотобойцы" не будут препятствовать его уходу, однако Хавьер допускает, что не найдет подходящий клуб и тогда останется в "Вест Хэме".

"Мы работаем над этим в команде, но мой агент погружен в это больше, чем я. Он испанец, поэтому у него больше связей".

"Он ищет клуб, куда бы я мог перейти. Если не получится, я останусь в "Вест Хэме" — легко и с радостью. Мой контракт действителен еще год, но "Вест Хэм" и я решили, что будет проще расстаться сейчас", — цитирует Эрнандеса Daily Mail.


Метки Вест Хэм, Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 13:00

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  1. pistolero-lfc 25.06.2019 13:37 # pistolero-lfc
    в мю будет основным напом

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  2. sisyazavr 25.06.2019 13:27 # sisyazavr
    В Челси вместо Батшуайи

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  3. vagifspurs 25.06.2019 13:02 # vagifspurs
    в МЮ че не нужен больше? Как раз что игрок, что клуб на одном уровне.

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