Хавьер Эрнандес ищет себе новый клуб

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес объявил, что подыскивает себе другой клуб.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Чичарито сыграл 25 матчей, в большинстве из них выходя на замену, и забил семь голов. Эта роль не устраивает 31-летнего мексиканца.



По словам Эрнандеса, "молотобойцы" не будут препятствовать его уходу, однако Хавьер допускает, что не найдет подходящий клуб и тогда останется в "Вест Хэме".



"Мы работаем над этим в команде, но мой агент погружен в это больше, чем я. Он испанец, поэтому у него больше связей".



"Он ищет клуб, куда бы я мог перейти. Если не получится, я останусь в "Вест Хэме" — легко и с радостью. Мой контракт действителен еще год, но "Вест Хэм" и я решили, что будет проще расстаться сейчас", — цитирует Эрнандеса Daily Mail.