Бывший главный тренер "Фулхэма", "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери заинтересован в работе с "Ньюкаслом".

Напомним, накануне "Ньюкасл" официально подтвердил, что не сумел договориться с Рафаэлем Бенитесом о продлении истекающего 30 июня контракта.



Пресса сразу же принялась спекулировать насчет того, кто займет освобождающееся место, и Sky Sports стало известно, что Раньери был бы рад вернуться в английский футбол.



В данный момент Клаудио находится без клуба, покинув "Рому" по окончании сезона. В минувшей кампании Раньери также успел поработать в "Фулхэме", но продержался там только три с половиной месяца.



Также поработать с "Ньюкаслом" хотел бы бывший полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Джованни Ван Бронхорст, недавно покинувший "Фейеноорд", который он всего два года назад привел к чемпионству в Эредивизии.



Кроме того источники с "Сент-Джеймс Парк" сообщили Sky Sports, что "сороки" не рассматривают кандидатуру экс-наставника "Челси" Аврама Гранта, вопреки появившимся накануне слухам.