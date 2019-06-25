Раньери заинтересован в работе с "Ньюкаслом"

Клаудио Раньери Бывший главный тренер "Фулхэма", "Лестера" и "Челси" Клаудио Раньери заинтересован в работе с "Ньюкаслом".

Напомним, накануне "Ньюкасл" официально подтвердил, что не сумел договориться с Рафаэлем Бенитесом о продлении истекающего 30 июня контракта.

Пресса сразу же принялась спекулировать насчет того, кто займет освобождающееся место, и Sky Sports стало известно, что Раньери был бы рад вернуться в английский футбол.

В данный момент Клаудио находится без клуба, покинув "Рому" по окончании сезона. В минувшей кампании Раньери также успел поработать в "Фулхэме", но продержался там только три с половиной месяца.

Также поработать с "Ньюкаслом" хотел бы бывший полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Джованни Ван Бронхорст, недавно покинувший "Фейеноорд", который он всего два года назад привел к чемпионству в Эредивизии.

Кроме того источники с "Сент-Джеймс Парк" сообщили Sky Sports, что "сороки" не рассматривают кандидатуру экс-наставника "Челси" Аврама Гранта, вопреки появившимся накануне слухам.


Метки Ван Бронхорст, Раньери, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 25.06.2019 12:48 # brown-ale
    В последнее время Клаудио сдулся, в борьбе за выживание он оказался некудышен.

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  2. ivan-4milan 25.06.2019 12:04 # ivan-4milan
    Уа уа уа! А может челси челси челси ...

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