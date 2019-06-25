Робертсон не советовал Тирни перейти в "Арсенал"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон опроверг слухи о том, что он посоветовал своему партнеру по сборной Шотландии Кирану Тирни перейти из "Селтика" в "Арсенал".

По информации Evening Standard, в этом месяце "Селтик" отклонил уже два предложения "канониров" по Тирни в размере 15 и 18 миллионов фунтов, оценив свою молодую звезду в 25 млн.



Накануне в шотландской прессе появились слухи, что Робертсон рекомендовал 22-летнему Тирни отправиться в "Арсенал", чтобы продолжить свое развитие, однако опровержение со стороны победителя Лиги Чемпионов не заставило себя ждать.



"Полная чушь", — написал Робертсон в твиттере.



Добавим, что "Арсенал" оптимистично оценивает свои шансы согласовать переход Тирни. Правда, эта покупка "съест" половину трансферного бюджета "канониров" на лето.