У "Челси" есть время до конца недели на решение по Ковачичу

Матео Ковачич У "Челси" остаются считанные дни, чтобы определиться с дальнейшей судьбой полузащитника Матео Ковачича.

После сезона, проведенного Ковачичем в аренде в лондонском клубе, бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри планировал выкупить Матео у "Реала". Однако сейчас итальянский специалист ушел в "Ювентус", а 25-летний игрок сборной Хорватии пока не получил предложения остаться на "Стэмфорд Бридж".

Арендное соглашение по Ковачичу истекает уже 30 июня, после чего игрок должен будет вернуться в "Реал". Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не видит Матео в своих планах на будущее, а нужен ли хорват новому рулевому "синих", коим должен стать Фрэнк Лэмпард, неясно.

По информации Goal, итальянские "Милан" и "Интер" следят за ситуацией вокруг Ковачича и будут готовы вступить в борьбу за Матео, если тот не останется в "Челси".

Добавим, что после 30 июня "синие" не смогут выкупить Ковачича, потому что к тому времени закончится регистрация игрока, а лондонский клуб все еще находится под трансферным запретом и не может регистрировать новичков.


Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 10:00

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  1. blueisthecolor 25.06.2019 10:40 # blueisthecolor
    Оставлять, Чика не будет возможно до Ноября + потом на восстановление время нужно. Маунт на ротации. Баркли бы слить, нет желания смотреть на этого огра еще сезон.

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  2. chr1s8rown 25.06.2019 10:11 # chr1s8rown
    Почему шельси подзапретом а сюсюти свободно гуляет . Это несправедливо

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  3. vagifspurs 25.06.2019 10:02 # vagifspurs
    Членси никто не поможет, ни Лумпард, ни Ковачич, новый сезон - сезон страданий для Челси, жаль мне вас пенсы, искренне.

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