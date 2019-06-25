У "Челси" есть время до конца недели на решение по Ковачичу

У "Челси" остаются считанные дни, чтобы определиться с дальнейшей судьбой полузащитника Матео Ковачича.

После сезона, проведенного Ковачичем в аренде в лондонском клубе, бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри планировал выкупить Матео у "Реала". Однако сейчас итальянский специалист ушел в "Ювентус", а 25-летний игрок сборной Хорватии пока не получил предложения остаться на "Стэмфорд Бридж".



Арендное соглашение по Ковачичу истекает уже 30 июня, после чего игрок должен будет вернуться в "Реал". Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не видит Матео в своих планах на будущее, а нужен ли хорват новому рулевому "синих", коим должен стать Фрэнк Лэмпард, неясно.



По информации Goal, итальянские "Милан" и "Интер" следят за ситуацией вокруг Ковачича и будут готовы вступить в борьбу за Матео, если тот не останется в "Челси".



Добавим, что после 30 июня "синие" не смогут выкупить Ковачича, потому что к тому времени закончится регистрация игрока, а лондонский клуб все еще находится под трансферным запретом и не может регистрировать новичков.