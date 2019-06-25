У "Челси" есть время до конца недели на решение по Ковачичу
У "Челси" остаются считанные дни, чтобы определиться с дальнейшей судьбой полузащитника Матео Ковачича.
После сезона, проведенного Ковачичем в аренде в лондонском клубе, бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри планировал выкупить Матео у "Реала". Однако сейчас итальянский специалист ушел в "Ювентус", а 25-летний игрок сборной Хорватии пока не получил предложения остаться на "Стэмфорд Бридж".
Арендное соглашение по Ковачичу истекает уже 30 июня, после чего игрок должен будет вернуться в "Реал". Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не видит Матео в своих планах на будущее, а нужен ли хорват новому рулевому "синих", коим должен стать Фрэнк Лэмпард, неясно.
По информации Goal, итальянские "Милан" и "Интер" следят за ситуацией вокруг Ковачича и будут готовы вступить в борьбу за Матео, если тот не останется в "Челси".
Добавим, что после 30 июня "синие" не смогут выкупить Ковачича, потому что к тому времени закончится регистрация игрока, а лондонский клуб все еще находится под трансферным запретом и не может регистрировать новичков.
25.06.2019 10:00
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Оставлять, Чика не будет возможно до Ноября + потом на восстановление время нужно. Маунт на ротации. Баркли бы слить, нет желания смотреть на этого огра еще сезон.
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Почему шельси подзапретом а сюсюти свободно гуляет . Это несправедливо
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Членси никто не поможет, ни Лумпард, ни Ковачич, новый сезон - сезон страданий для Челси, жаль мне вас пенсы, искренне.
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