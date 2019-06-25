"Ювентус" и "Наполи" сражаются за Триппьера

"Ювентус" и "Наполи" ведут борьбу за правого защитника "Тоттенхэма" и сборной Англии Кирана Триппьера.

Заступив на должность главного тренера "Ювентуса", Маурицио Сарри определил Триппьера как свою цель номер один на замену Жоау Канселу, о продаже которого чемпионы Серии А договариваются в "Манчестер Сити".



Триппьер нестабильно отыграл минувший сезон, но при этом смог произвести впечатление на Сарри, и Маурицио считает, что сейчас есть хорошая возможность купить Кирана по выгодной цене.



Также 28-летний англичанин находится на радаре у еще одного бывшего наставника "Челси". По информации Daily Mirror, заполучить Триппьера хочет и возглавляющий "Наполи" Карло Анчелотти.



Ожидается, что "шпоры" отпустят Триппьера за 25 миллионов фунтов. Справа в обороне у Маурисио Почеттино останутся Серж Орье и талантливый Кайл Уолкер-Питерс, поэтому главному тренеру лондонцев даже не обязательно выходить на трансферный рынок для замены Кирану.