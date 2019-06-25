Мане назвал вещь, на которую он бы променял победу в Лиге Чемпионов

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что променял бы трофей Лиги Чемпионов на победу в Кубке Африки.

1 июня, обыграв с "красными" в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм", Мане завоевал всего лишь третий трофей в своей карьере — после титула австрийской Бундеслиги и Кубка Австрии с "Ред Булл" в сезоне 2013/14.

А прямо сейчас 27-летний Мане находится со сборной Сенегала на Кубке Африки, и это соревнование Садио хочет выиграть еще сильнее.

"Все в наших руках, мы должны стремиться к большим победам. Конечно, мы одни из фаворитов и не можем этого отрицать. Однако этого статуса недостаточно, чтобы пройти весь путь до победного конца".

"Было бы волшебно выиграть со своей сборной Кубок Африки, который мы никогда не выигрывали прежде. Я даже готов променять победу в Лигу Чемпионов на победу в Кубке Африки".

"Было бы потрясающе вернуться в Дакар. Это моя самая важная и самая безумная мечта", — цитирует Мане Daily Mirror.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мане, сборная Сенегала

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-4milan 25.06.2019 09:56 # ivan-4milan
    Зазнался дядя,либо премиальные уже просадил...за кубок африки,коробку апельсинов только подарят...

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  2. last-chapter 25.06.2019 09:30 # last-chapter
    В президенты Сенегала метит

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  3. xin 25.06.2019 09:07 # xin
    Ну это чисто для своих местных нигеров, решил поиграть в поцреота. Понимаю

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  4. farot 25.06.2019 09:04 # farot
    очередное подтверждение факта, что ЛЧ - помойка

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  5. only--liverpool 25.06.2019 08:24 # only--liverpool
    Сравнил жопу с пальцем... тогда уж на Чемпионат Мира махнулся бы...

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  6. pistolero-lfc 25.06.2019 08:23 # pistolero-lfc
    Добрейший человек, примерный гражданин своей страны, Патриот!

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  7. beatles-red 25.06.2019 08:21 # beatles-red
    Задолбался уже от клубных трофеев

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  8. ivan-4milan 25.06.2019 08:13 # ivan-4milan
    Рамос тоже самое говорил.

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