Мане назвал вещь, на которую он бы променял победу в Лиге Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что променял бы трофей Лиги Чемпионов на победу в Кубке Африки.

1 июня, обыграв с "красными" в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм", Мане завоевал всего лишь третий трофей в своей карьере — после титула австрийской Бундеслиги и Кубка Австрии с "Ред Булл" в сезоне 2013/14.



А прямо сейчас 27-летний Мане находится со сборной Сенегала на Кубке Африки, и это соревнование Садио хочет выиграть еще сильнее.



"Все в наших руках, мы должны стремиться к большим победам. Конечно, мы одни из фаворитов и не можем этого отрицать. Однако этого статуса недостаточно, чтобы пройти весь путь до победного конца".



"Было бы волшебно выиграть со своей сборной Кубок Африки, который мы никогда не выигрывали прежде. Я даже готов променять победу в Лигу Чемпионов на победу в Кубке Африки".



"Было бы потрясающе вернуться в Дакар. Это моя самая важная и самая безумная мечта", — цитирует Мане Daily Mirror.