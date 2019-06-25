Мане назвал вещь, на которую он бы променял победу в Лиге Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что променял бы трофей Лиги Чемпионов на победу в Кубке Африки.
1 июня, обыграв с "красными" в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм", Мане завоевал всего лишь третий трофей в своей карьере — после титула австрийской Бундеслиги и Кубка Австрии с "Ред Булл" в сезоне 2013/14.
А прямо сейчас 27-летний Мане находится со сборной Сенегала на Кубке Африки, и это соревнование Садио хочет выиграть еще сильнее.
"Все в наших руках, мы должны стремиться к большим победам. Конечно, мы одни из фаворитов и не можем этого отрицать. Однако этого статуса недостаточно, чтобы пройти весь путь до победного конца".
"Было бы волшебно выиграть со своей сборной Кубок Африки, который мы никогда не выигрывали прежде. Я даже готов променять победу в Лигу Чемпионов на победу в Кубке Африки".
"Было бы потрясающе вернуться в Дакар. Это моя самая важная и самая безумная мечта", — цитирует Мане Daily Mirror.
25.06.2019 08:00
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Зазнался дядя,либо премиальные уже просадил...за кубок африки,коробку апельсинов только подарят...
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В президенты Сенегала метит
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Ну это чисто для своих местных нигеров, решил поиграть в поцреота. Понимаю
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очередное подтверждение факта, что ЛЧ - помойка
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Сравнил жопу с пальцем... тогда уж на Чемпионат Мира махнулся бы...
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Добрейший человек, примерный гражданин своей страны, Патриот!
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Задолбался уже от клубных трофеев
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Рамос тоже самое говорил.
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