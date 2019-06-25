Ван Дейк уверен в светлом будущем "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команду ждет светлое будущее.
В сезоне 2018/19 "красные" набрали рекордные для себя 97 очков в Премьер-Лиге и выиграли Лигу Чемпионов. Однако самый дорогой защитник в мире, как и его тренер Юрген Клопп, убежден, что "Ливерпуль" способен развить свой успех.
"Думаю, у нас вполне светлое будущее. У нас великолепная команда с игроками, которые хотят развиваться. Они хотят выкладываться без остатка ради команды и ради клуба".
"У нас такая классная команда, что ты иногда ты даже не осознаешь, насколько хорошими игроками мы обладаем — в том числе на скамейке, они тоже хотят играть и быть частью команды. Поэтому нас ждет великолепное будущее", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".
25.06.2019 07:00
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Последние комментарии:
ЗМ этому топарику
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Обыграть бы Сити два раза по ходу сезона
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Пару топовых укреплений и все будет в шоколаде...
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Серебряный мяч ему
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Лучший! ЗМ ему срочно!
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Чего и другим людям клубам желаю. А то печально видеть как гг деньги на норм игрока не могут собрать, а пенсы со скамом вообще в какой то болоте
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