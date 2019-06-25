Ван Дейк уверен в светлом будущем "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команду ждет светлое будущее.

В сезоне 2018/19 "красные" набрали рекордные для себя 97 очков в Премьер-Лиге и выиграли Лигу Чемпионов. Однако самый дорогой защитник в мире, как и его тренер Юрген Клопп, убежден, что "Ливерпуль" способен развить свой успех.



"Думаю, у нас вполне светлое будущее. У нас великолепная команда с игроками, которые хотят развиваться. Они хотят выкладываться без остатка ради команды и ради клуба".



"У нас такая классная команда, что ты иногда ты даже не осознаешь, насколько хорошими игроками мы обладаем — в том числе на скамейке, они тоже хотят играть и быть частью команды. Поэтому нас ждет великолепное будущее", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".