Ван Дейк уверен в светлом будущем "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команду ждет светлое будущее.

В сезоне 2018/19 "красные" набрали рекордные для себя 97 очков в Премьер-Лиге и выиграли Лигу Чемпионов. Однако самый дорогой защитник в мире, как и его тренер Юрген Клопп, убежден, что "Ливерпуль" способен развить свой успех.

"Думаю, у нас вполне светлое будущее. У нас великолепная команда с игроками, которые хотят развиваться. Они хотят выкладываться без остатка ради команды и ради клуба".

"У нас такая классная команда, что ты иногда ты даже не осознаешь, насколько хорошими игроками мы обладаем — в том числе на скамейке, они тоже хотят играть и быть частью команды. Поэтому нас ждет великолепное будущее", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 812

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Последние комментарии:




  1. xin 25.06.2019 09:47 # xin
    ЗМ этому топарику

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  2. makaku 25.06.2019 08:50 # makaku
    Обыграть бы Сити два раза по ходу сезона

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  3. only--liverpool 25.06.2019 08:24 # only--liverpool
    Пару топовых укреплений и все будет в шоколаде...

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  4. iceteam 25.06.2019 07:58 # iceteam
    Серебряный мяч ему

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  5. pistolero-lfc 25.06.2019 07:44 # pistolero-lfc
    Лучший! ЗМ ему срочно!

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  6. beatles-red 25.06.2019 07:28 # beatles-red
    Чего и другим людям клубам желаю. А то печально видеть как гг деньги на норм игрока не могут собрать, а пенсы со скамом вообще в какой то болоте

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