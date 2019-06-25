Светская хроника за вторник

Светская хроника ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" Неймара в обмен на Поля Погба. "Арсенал" не будет бороться за Уилфрида Заху. Лоран Блан хочет возглавить "Ньюкасл". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" вариант обмена своего нападающего Неймара на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. (The Independent)

Защитник "Пэлас" Аарон Ван-Биссака завершит переход в "Юнайтед" стоимостью 55 миллионов фунтов на этой неделе. (The Sun)

"Арсенал" едва ли будет бороться за Уилфрида Заху, потому что "Кристал Пэлас" оценивает своего вингера в 80 млн. фунтов. (Evening Standard)

"Арсеналу" придется потратить половину своего трансферного бюджета на лето, чтобы заполучить защитника "Селтика" Кирана Тирни. (The Telegraph)

"Арсенал" надеется предотвратить уход полузащитника Лукаса Торрейры в "Милан". (Daily Mirror)

Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду заинтересовал "Арсенал". (Daily Mirror)

"Реал" сообщил "Тоттенхэму", что не будет рассматривать предложения менее 47.7 млн. фунтов по полузащитнику Дани Себаллосу. (AS)

Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет сделать своим первым приобретением в Турине защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера. (Daily Mirror)

"Ньюкасл" по-прежнему хочет выкупить нападающего Саломона Рондона, несмотря на уход главного тренера Рафаэля Бенитеса. (Daily Star)

Голкипер "Бернли" Джо Харт может перейти в "Лилль". (Daily Mail)

Другое

Лоран Блан хочет возглавить "Ньюкасл" после уходе Рафаэля Бенитеса. (Daily Star)

"Ньюкасл" рассматривает кандидатуру Аврама Гранта на должность главного тренера. (Sky Sports)

По другим данным, Грант не интересен "Ньюкаслу". (Daily Mail)

Винни Джонс считает, что новым главным тренером "Ньюкасла" должен стать Рой Кин. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 25.06.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 6408

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 25.06.2019 09:59 # vagifspurs
    Какой прогноз на Арсенал в следующем сезоне?
    Я думаю, снова ЛЕ, если Вулверхэмптон не взорвет, А так 7-6 место.

    (ответить)

  2. januzaj00 25.06.2019 09:35 # januzaj00
    ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" вариант обмена своего нападающего Неймара на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. (The Independent)

    Источник: http://fapl.ru/posts/71626/?c=1

    Наоборот же, не?

    (ответить)

  3. slash-lfc 25.06.2019 09:11 # slash-lfc
    Михайло червь.

    (ответить)

  4. beatles-red 25.06.2019 09:04 # beatles-red
    Пора создавать конфач на ватс апе и там пиzдеть с голосовухами. Баннеры задрали и сафари их игнорит

    (ответить)

  5. melwood-lfc 25.06.2019 08:33 # melwood-lfc
    Просто оставлю это здесь:

    bezviz

    скиньте календарь

    (ответить)

    kipeloff69 13.06.2019 11:45 #
    kipeloff69

    хохлам еще календарь не завезли когда норм люди уже 5к лет его юзают? ору с недоразвитых

    Источник: http://fapl.ru/posts/71385/?c=1#c6921344

    Источник: http://fapl.ru/posts/71598/?c=1#c6927293

    Источник: http://fapl.ru/posts/71606/?c=1#c6927789

    (ответить)

  6. vagifspurs 25.06.2019 08:25 # vagifspurs
    Ну что все ссыте друг на друга звери?

    (ответить)

  7. roberto-89 25.06.2019 08:19 # roberto-89
    Adguard всем в помощь ))))

    (ответить)

  8. only--liverpool 25.06.2019 08:16 # only--liverpool
    FAPL здорового человека:
    http://prntscr.com/o691ru

    FAPL дауна-аутиста шлюша:
    http://prntscr.com/o6927g

    Выводы делайте сами...

    (ответить)

  9. only--liverpool 25.06.2019 08:14 # only--liverpool
    Здорово, гомосексуалы!

    (ответить)

  10. vagifspurs 25.06.2019 08:13 # vagifspurs
    "Сан Сиро" сносят, грустно.

    (ответить)

  11. shearer1 25.06.2019 08:10 # shearer1
    Беня: Закрой за мной дверь, я ухожу.

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  12. chelsea88 25.06.2019 08:00 # chelsea88
    Внатуре чтоль вчера конониры свой парад в Киеве провели?!
    Совсем уже страх потеряли, надеюсь болелы нормальных клубов их отпиздoшили чуток.

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  13. lampard78 25.06.2019 07:49 # lampard78
    Arsenal 'keen on Borussia Dortmund defender Dan-Axel Zagadou' as Unai Emery looks to bolster the Gunners back line ahead of the new season.

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  14. pistolero-lfc 25.06.2019 07:46 # pistolero-lfc
    всё слухи вокруг сорок и педовок

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  15. roberto-89 25.06.2019 07:41 # roberto-89
    Все согласны ?
    Вирджил ван Дейк: «Думаю, будущее выглядит ярким. У нас фантастическая команда»

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  16. roberto-89 25.06.2019 07:38 # roberto-89
    хроника бред просто (((((( на ТО очень тихо, главный трансфер лумпард в щольсбери )))))))))))))))

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  17. wengerrrro 25.06.2019 07:36 # wengerrrro
    В англии и 5 утра нет, откуда миша берет рубрику за вторник

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  18. lampard78 25.06.2019 06:39 # lampard78
    Liverpool 'hope to complete deal for Netherlands U19 defender Sepp van den Berg'... but face competition from Bayern Munich, PSV and Ajax.

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  19. xah 25.06.2019 06:22 # xah
    Неймар...интересно

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  20. alexomck 25.06.2019 06:07 # alexomck
    Блан, Грант, Кин? найс слухи, норм арабы Касл купят с топовым коучем сразу:)

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