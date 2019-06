Светская хроника за вторник

ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" Неймара в обмен на Поля Погба. "Арсенал" не будет бороться за Уилфрида Заху. Лоран Блан хочет возглавить "Ньюкасл". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" вариант обмена своего нападающего Неймара на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. (The Independent)



Защитник "Пэлас" Аарон Ван-Биссака завершит переход в "Юнайтед" стоимостью 55 миллионов фунтов на этой неделе. (The Sun)



"Арсенал" едва ли будет бороться за Уилфрида Заху, потому что "Кристал Пэлас" оценивает своего вингера в 80 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Арсеналу" придется потратить половину своего трансферного бюджета на лето, чтобы заполучить защитника "Селтика" Кирана Тирни. (The Telegraph)



"Арсенал" надеется предотвратить уход полузащитника Лукаса Торрейры в "Милан". (Daily Mirror)



Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду заинтересовал "Арсенал". (Daily Mirror)



"Реал" сообщил "Тоттенхэму", что не будет рассматривать предложения менее 47.7 млн. фунтов по полузащитнику Дани Себаллосу. (AS)



Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет сделать своим первым приобретением в Турине защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" по-прежнему хочет выкупить нападающего Саломона Рондона, несмотря на уход главного тренера Рафаэля Бенитеса. (Daily Star)



Голкипер "Бернли" Джо Харт может перейти в "Лилль". (Daily Mail)



Другое



Лоран Блан хочет возглавить "Ньюкасл" после уходе Рафаэля Бенитеса. (Daily Star)



"Ньюкасл" рассматривает кандидатуру Аврама Гранта на должность главного тренера. (Sky Sports)



По другим данным, Грант не интересен "Ньюкаслу". (Daily Mail)



Винни Джонс считает, что новым главным тренером "Ньюкасла" должен стать Рой Кин. (The Sun)