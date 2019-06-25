Светская хроника за вторник
ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" Неймара в обмен на Поля Погба. "Арсенал" не будет бороться за Уилфрида Заху. Лоран Блан хочет возглавить "Ньюкасл". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" вариант обмена своего нападающего Неймара на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. (The Independent)
Защитник "Пэлас" Аарон Ван-Биссака завершит переход в "Юнайтед" стоимостью 55 миллионов фунтов на этой неделе. (The Sun)
"Арсенал" едва ли будет бороться за Уилфрида Заху, потому что "Кристал Пэлас" оценивает своего вингера в 80 млн. фунтов. (Evening Standard)
"Арсеналу" придется потратить половину своего трансферного бюджета на лето, чтобы заполучить защитника "Селтика" Кирана Тирни. (The Telegraph)
"Арсенал" надеется предотвратить уход полузащитника Лукаса Торрейры в "Милан". (Daily Mirror)
Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду заинтересовал "Арсенал". (Daily Mirror)
"Реал" сообщил "Тоттенхэму", что не будет рассматривать предложения менее 47.7 млн. фунтов по полузащитнику Дани Себаллосу. (AS)
Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет сделать своим первым приобретением в Турине защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера. (Daily Mirror)
"Ньюкасл" по-прежнему хочет выкупить нападающего Саломона Рондона, несмотря на уход главного тренера Рафаэля Бенитеса. (Daily Star)
Голкипер "Бернли" Джо Харт может перейти в "Лилль". (Daily Mail)
Другое
Лоран Блан хочет возглавить "Ньюкасл" после уходе Рафаэля Бенитеса. (Daily Star)
"Ньюкасл" рассматривает кандидатуру Аврама Гранта на должность главного тренера. (Sky Sports)
По другим данным, Грант не интересен "Ньюкаслу". (Daily Mail)
Винни Джонс считает, что новым главным тренером "Ньюкасла" должен стать Рой Кин. (The Sun)
25.06.2019 06:00
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Какой прогноз на Арсенал в следующем сезоне?
Я думаю, снова ЛЕ, если Вулверхэмптон не взорвет, А так 7-6 место.
(ответить)
ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" вариант обмена своего нападающего Неймара на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. (The Independent)
Источник: http://fapl.ru/posts/71626/?c=1
Наоборот же, не?
(ответить)
Михайло червь.
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Пора создавать конфач на ватс апе и там пиzдеть с голосовухами. Баннеры задрали и сафари их игнорит
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Просто оставлю это здесь:
bezviz
скиньте календарь
(ответить)
kipeloff69 13.06.2019 11:45 #
kipeloff69
хохлам еще календарь не завезли когда норм люди уже 5к лет его юзают? ору с недоразвитых
Источник: http://fapl.ru/posts/71385/?c=1#c6921344
Источник: http://fapl.ru/posts/71598/?c=1#c6927293
Источник: http://fapl.ru/posts/71606/?c=1#c6927789
(ответить)
Ну что все ссыте друг на друга звери?
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Adguard всем в помощь ))))
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FAPL здорового человека:
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FAPL дауна-аутиста шлюша:
http://prntscr.com/o6927g
Выводы делайте сами...
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Здорово, гомосексуалы!
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"Сан Сиро" сносят, грустно.
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Беня: Закрой за мной дверь, я ухожу.
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Внатуре чтоль вчера конониры свой парад в Киеве провели?!
Совсем уже страх потеряли, надеюсь болелы нормальных клубов их отпиздoшили чуток.
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Arsenal 'keen on Borussia Dortmund defender Dan-Axel Zagadou' as Unai Emery looks to bolster the Gunners back line ahead of the new season.
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всё слухи вокруг сорок и педовок
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Все согласны ?
Вирджил ван Дейк: «Думаю, будущее выглядит ярким. У нас фантастическая команда»
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хроника бред просто (((((( на ТО очень тихо, главный трансфер лумпард в щольсбери )))))))))))))))
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В англии и 5 утра нет, откуда миша берет рубрику за вторник
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Liverpool 'hope to complete deal for Netherlands U19 defender Sepp van den Berg'... but face competition from Bayern Munich, PSV and Ajax.
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Неймар...интересно
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Блан, Грант, Кин? найс слухи, норм арабы Касл купят с топовым коучем сразу:)
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