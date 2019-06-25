"Норвич" купил Йосипа Дрмича

Новичок Премьер-Лиги "Норвич" объявил о приобретении нападающего менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии Йосипа Дрмича.

26-летний Дрмич заключил с "канарейками" контракт до 2022 года, став вторым приобретением команды Даниэля Фарка в это трансферное окно после арендованного у "Манчестер Сити" Патрика Робертса.



Йосип определенно добавит "Норвичу" опыта, ведь Дрмич выступал с "Байером", своим предыдущим клубом в Лиге Чемпионов, а со сборной Швейцарии поучаствовал на двух Чемпионатах Мира.



"Я перехожу в Премьер-Лигу и теперь могу испытать себя в лучшей лиге мира. Я собираюсь делать все необходимое и выкладываться на 100 процентов на поле. Я буду готов отдаваться без остатка ради клуба. Моя задача — забивать голы, но также я хочу помочь своей команде быть успешной", — сообщил Дрмич.