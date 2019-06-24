"Ливерпуль" не ожидает ухода Миньоле

"Ливерпуль" ожидает, что голкипер Симон Миньоле останется в клубе, несмотря на дефицит игровой практики.

После прихода на "Энфилд" дорогостоящего Алиссона прошлым летом, Миньоле превратился в исключительно запасного голкипера, который не получает игровых минут в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Ранее 31-летний бельгиец неоднократно намекал, что эта ситуация заставит его покинуть "Ливерпуль", в котором он провел уже шесть сезонов, однако Daily Star утверждает, что "красные" ожидают сохранить Симона.



Тренер вратарей "Ливерпуля" Джон Ахтерберг оценил вклад Миньоле в адаптацию Алиссона, а также полное отсутствие какой-либо зависти или эгоизма со стороны Симона.



По мнению Ахтерберга, Миньоле идеален для роли резервного голкипера, но в то же время в "Ливерпуле" не будут стоять на пути у Симона, если тому предложат место в стартовом составе где-либо еще.