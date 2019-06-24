Стивен Джеррард не собирается в "Дерби"

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что собирается остаться в Глазго, несмотря на слухи, сватающие его в "Дерби".

В данный момент "Дерби" находится на пороге расставания со своим наставником Фрэнком Лэмпардом, чье возвращение в "Челси" должно состояться в самое ближайшее время.

Это заставляет "баранов" искать замену Лэмпарду, и одним из кандидатов на данную роль назывался как раз Джеррард. Однако Стивен не планирует покидать шотландский клуб уже спустя один год после своего назначения.

"Да, я в курсе насчет этих спекуляций, но мне нечего сказать по этому поводу. Я очень счастлив здесь, и для меня честь был главным тренером "Рейнджерс". Я сосредоточен на предстоящем сезоне".

"Это очень похоже на то, когда шумиха есть вокруг игроков. Я прошу игроков сохранять концентрацию на своей работе. Сам я собираюсь делать то же самое. Мне особо нечего к этому добавить", — сообщил Джеррард Sky Sports.


Метки Дерби, Джеррард, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. knvlay 24.06.2019 22:26 # knvlay
    Что этот пес негра о себе возомнил.

    (ответить)

  2. chr1s8rown 24.06.2019 22:11 # chr1s8rown
    Через 3года войдет в тренерский штаб клоппбосса чтобы потом принят руль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: