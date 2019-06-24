Стивен Джеррард не собирается в "Дерби"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что собирается остаться в Глазго, несмотря на слухи, сватающие его в "Дерби".
В данный момент "Дерби" находится на пороге расставания со своим наставником Фрэнком Лэмпардом, чье возвращение в "Челси" должно состояться в самое ближайшее время.
Это заставляет "баранов" искать замену Лэмпарду, и одним из кандидатов на данную роль назывался как раз Джеррард. Однако Стивен не планирует покидать шотландский клуб уже спустя один год после своего назначения.
"Да, я в курсе насчет этих спекуляций, но мне нечего сказать по этому поводу. Я очень счастлив здесь, и для меня честь был главным тренером "Рейнджерс". Я сосредоточен на предстоящем сезоне".
"Это очень похоже на то, когда шумиха есть вокруг игроков. Я прошу игроков сохранять концентрацию на своей работе. Сам я собираюсь делать то же самое. Мне особо нечего к этому добавить", — сообщил Джеррард Sky Sports.
24.06.2019 22:00
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Что этот пес негра о себе возомнил.
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Через 3года войдет в тренерский штаб клоппбосса чтобы потом принят руль
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