Стивен Джеррард не собирается в "Дерби"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что собирается остаться в Глазго, несмотря на слухи, сватающие его в "Дерби".

В данный момент "Дерби" находится на пороге расставания со своим наставником Фрэнком Лэмпардом, чье возвращение в "Челси" должно состояться в самое ближайшее время.



Это заставляет "баранов" искать замену Лэмпарду, и одним из кандидатов на данную роль назывался как раз Джеррард. Однако Стивен не планирует покидать шотландский клуб уже спустя один год после своего назначения.



"Да, я в курсе насчет этих спекуляций, но мне нечего сказать по этому поводу. Я очень счастлив здесь, и для меня честь был главным тренером "Рейнджерс". Я сосредоточен на предстоящем сезоне".



"Это очень похоже на то, когда шумиха есть вокруг игроков. Я прошу игроков сохранять концентрацию на своей работе. Сам я собираюсь делать то же самое. Мне особо нечего к этому добавить", — сообщил Джеррард Sky Sports.