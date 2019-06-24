Десайи: "Абрамович никогда не ошибался с выбором тренера для "Челси"

Роман Абрамович Экс-защитник "Челси" Марсель Десайи призвал довериться чутью владельца клуба Романа Абрамовича в вопросе назначения нового главного тренера.

На прошлой неделе "синие" позволили Маурицио Сарри уйти в "Ювентус" и теперь, как ожидается, предложат работу главного тренера своей легенде в лице Фрэнка Лэмпарда.

Назначение 40-летнего англичанина вызывает опасения, ведь за плечами у Фрэнка всего один сезон в тренерской профессии — причем на уровне Чемпионшипа с "Дерби". Однако Десайи убежден, что Абрамович не может ошибиться.

"Мы должны помнить и доверять тому факту, что Абрамович каждый раз выбирал правильного тренера, который затем добивался побед".

"В этом году они выиграли Лигу Европы и финишировали третьими в Премьер-Лиге. Да, мы не слишком довольны тем, как играл "Челси", но как вы предлагаете опередить две такие безумно мощные команды, как "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"?

"Они где-то откопали Сарри, поэтому я уверен, они найдут и другого тренера. Сейчас они не могут покупать новых игроков, поэтому им нужен тренер с хорошей философией, чтобы использовать уже имеющихся игроков вроде Педро, Виллиана и Оливье Жиру. Этот тренер также должен лучше разбираться в тактике", — сообщил Десайи Evening Standard.


Метки Абрамович, Десайи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 21:00

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  1. vyrentz 24.06.2019 22:40 # vyrentz
    Какие же глупые заявления. Где-то откопали мнение Десайи, в некой куче, видать

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  2. ivan-4milan 24.06.2019 21:38 # ivan-4milan
    Сами тренера ошибались.

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  3. superglor 24.06.2019 21:04 # superglor
    > Сменил 15 тренеров за 15 лет
    > Никогда не ошибался

    ЛООООЛ

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  4. blueisthecolor 24.06.2019 21:02 # blueisthecolor
    Сколари, продление Ди Маттео, АВБ

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