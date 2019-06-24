Десайи: "Абрамович никогда не ошибался с выбором тренера для "Челси"

Экс-защитник "Челси" Марсель Десайи призвал довериться чутью владельца клуба Романа Абрамовича в вопросе назначения нового главного тренера.

На прошлой неделе "синие" позволили Маурицио Сарри уйти в "Ювентус" и теперь, как ожидается, предложат работу главного тренера своей легенде в лице Фрэнка Лэмпарда.



Назначение 40-летнего англичанина вызывает опасения, ведь за плечами у Фрэнка всего один сезон в тренерской профессии — причем на уровне Чемпионшипа с "Дерби". Однако Десайи убежден, что Абрамович не может ошибиться.



"Мы должны помнить и доверять тому факту, что Абрамович каждый раз выбирал правильного тренера, который затем добивался побед".



"В этом году они выиграли Лигу Европы и финишировали третьими в Премьер-Лиге. Да, мы не слишком довольны тем, как играл "Челси", но как вы предлагаете опередить две такие безумно мощные команды, как "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"?



"Они где-то откопали Сарри, поэтому я уверен, они найдут и другого тренера. Сейчас они не могут покупать новых игроков, поэтому им нужен тренер с хорошей философией, чтобы использовать уже имеющихся игроков вроде Педро, Виллиана и Оливье Жиру. Этот тренер также должен лучше разбираться в тактике", — сообщил Десайи Evening Standard.