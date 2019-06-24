Кулибали не будет в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" не будет покупать защитника "Наполи" Калиду Кулибали, даже если не сможет заполучить Харри Магуайра.

В данный момент "Сити" вместе со своими соседями из "Манчестер Юнайтед" ведут отчаянную борьбу за Магуайра, продажа которого может принести "лисам" около 80 миллионов фунтов.



До сих пор считалось, что Кулибали является запасным вариантом для обоих клубов из Манчестера, однако Manchester Evening News утверждает, что Калиду нет в списке трансферных целей "горожан" в принципе.



Кулибали опытнее Магуайра, но в то же время стоит дороже — 107 млн. фунтов — не подходит под категорию доморощенных игроков, а вдобавок Калиду уже 28 лет. Сенегальца просто нет в шорт-листе "Сити" на замену своему капитану Венсану Компани.