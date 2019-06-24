Невилл считает, что МЮ не хватает авторитетных игроков

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что команде Оле Гуннара Сульшера не хватает авторитетных игроков, которые бы оберегали традиции клуба.

"Юнайтед" неудачно завершил минувший сезон, оставшись без трофеев и путевки в Лигу Чемпионов, и на протяжении всей дистанции был раздираем внутренними конфликтами. По мнению Невилла, все это идет от отсутствия лидеров в раздевалке.



"Когда играл я, у нас всегда было три группы: хранители, промежуточная группа и молодежь. Когда я начинал выступать за первую команду, у нас были игроки вроде Пола Инса и Роя Кина — один плохой пас расценивался как абсолютное преступление".



"Сейчас у "Манчестер Юнайтед" нет хранителей. Абсолютно нет. У них есть хорошие профессионалы — Хуан Мата, например, или Андер Эррера, пока не ушел, а также Скотт Мактоминей. Вы можете видеть, что Мактоминей — хороший парень и хочет играть в футбол".



"Но я не думаю, что у них есть влияние в раздевалке, чтобы прививать культуру клуба, и это настоящая проблема".



"Если обладающие влиянием в раздевалке хранители не подают правильный пример, тогда для любого дела, в любой футбольной команде это большая проблема, и от таких людей нужно избавляться", — цитирует Невилла Daily Mirror.