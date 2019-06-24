Хуниор Фирпо не интересен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" действительно хочет купить левого защитника этим летом, но Хуниором Фирпо из "Реал Бетис" не интересуется.

На прошлой неделе в испанской прессе появилась информация, что "красные" находятся в числе клубов, проявляющих интерес к Фирпо.



Утверждалось, что "Ливерпуль" может выплатить 45 миллионов фунтов, что прописаны в контракте 22-летнего испанца доминиканского происхождения в качестве отступных.



Однако Liverpool Echo стало известно, что имя Фирпо никогда не обсуждалось главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом и спортивным директором клуба Майклом Эдвардсом.



Вместе с тем "Ливерпуль" действительно хочет укрепить левый фланг обороны, ведь этим летом "красные" прощаются с Альберто Морено и фактически остаются без профильного дублера для Энди Робертсона.



Платить 45 млн. фунтов за игрока, которому уготована лишь роль сменщика Робертсона, на "Энфилде" считают неразумным, поэтому "Ливерпуль" не будет сражаться за Фирпо.