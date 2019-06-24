"Ньюкасл" объявил о расставании с Бенитесом
"Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Рафаэлем Бенитесом.
Бенитес тренировал "сорок" с марта 2016, придя на смену Стиву Макларену. Рафаэль с успехом продлевав "Ньюкаслу" прописку в Премьер-Лиге, несмотря на нежелание владельца клуба Майка Эшли инвестировать в состав.
И хотя в данный момент "Ньюкасл" близок к смене владельца, вести переговоры Бенитесу все еще приходилось со старым руководством.
Длившийся несколько месяцев диалог ни к чему не привел. Выдвинутые Бенитесом условия относительно селекционной политики, трансферного бюджета и личного контракта не были удовлетворены.
Таким образом, 59-летний испанец, которого уже вовсю сватают в Китай, покидает "Сен-Джеймс Парк" по истечении своего контракта 30 июня.
"Мы значительное время трудились, чтобы продлить контракт Рафы, но к сожалению, этому не было суждено и не будет суждено случиться", — гласит заявление "сорок".
Вместе с Бенитесом "Ньюкасл" покидают и все его ассистенты, а The Independent называет ранним фаворитом на замену Рафаэлю ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Микеля Артету.
24.06.2019 16:05
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Последние комментарии:
Что за спешка? Бене надо было уже с будущими хозяева обсудить дела.
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ну чо, Маур?
Великий и ужасный
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в какой-нибудь условный милан, монако и тд его.
самый уровень.
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Очень зря. На рынке появился специалист высокого класса. Я даже не знаю, куда ему можно устроиться здесь и сейчас, но одно я знаю точно - от недостатка предложений Бенитес страдать не будет. Этот человек реально любит футбол и живёт им, поэтому ему не принципиально за какую работу браться - будь то клуб чемпионшипа и топовый клуб. Я очень хочу, чтобы он взял в руки середняка и сколотил боевой состав, который бы пил кровь всем сильным соперникам.
(ответить)
Для гейгуннеров он господин, о как!
(ответить)
В челси этого господина
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спортсмены
https://www.youtube.com/watch?v=D-60yekIuzA
быдланы
https://www.youtube.com/watch?v=nakYqJ35SVE&;t=559s
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лишь бы не в Челси этого топаря
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логично, если в клуб придут деньги он просто не потянет уровень Касла
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Миха, братишка, больше рекламы, больше!
Пусть вся белая область будет высыпана банерами и чтобы прочитать новость, сперва надо посетить пару сайтов бук.контор
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Рафа топарь жуткий, владелец осел раз отправил его на улицу, хотя если шейх реально купит клуб то вполне возможно что в Нью-Касл прийдет Маур или тот же Алегри. Или Мансур отдаст родственнику Артету)))
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Печаль. Может новые владельцы еще вернут Рафу, если быстро сделку закроют.
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Без работы не останется. Можно отдохнуть сезончик, а там освободятся хорошие варианты в Баварии/ПСЖ/Барсе/Юве
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Мдааа. Рафа красава в любом случае.
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даровали свободу
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к зиме Челси возглавит:)
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Ньюкасл не уровень Бенитеза, рад что это случилось
Ждём его в Кристал Пэлас или Челси каком-нибудь.
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Вопрос религиозного плана.
Если саваОффка(или алашка) создал адама и еву(первые люди), те родили двух дебилов, которые не поделили чет и один убил другого, и после злодеяния был изгнан к буям и уписдил в земельку нод и, о святые носки жида абраши, нашёл там жену(!!).
Это как понимать?
Крестоносцы и правоверные к вам обращаюсь.
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Какой же Эшли довен.
А Беня один из самых недооцененных тренеров. Подкосил себе карьеру макнувшись в среал
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вот лахи, слили топоря
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