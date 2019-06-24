"Ньюкасл" объявил о расставании с Бенитесом

Рафаэль Бенитес "Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Рафаэлем Бенитесом.

Бенитес тренировал "сорок" с марта 2016, придя на смену Стиву Макларену. Рафаэль с успехом продлевав "Ньюкаслу" прописку в Премьер-Лиге, несмотря на нежелание владельца клуба Майка Эшли инвестировать в состав.

И хотя в данный момент "Ньюкасл" близок к смене владельца, вести переговоры Бенитесу все еще приходилось со старым руководством.

Длившийся несколько месяцев диалог ни к чему не привел. Выдвинутые Бенитесом условия относительно селекционной политики, трансферного бюджета и личного контракта не были удовлетворены.

Таким образом, 59-летний испанец, которого уже вовсю сватают в Китай, покидает "Сен-Джеймс Парк" по истечении своего контракта 30 июня.

"Мы значительное время трудились, чтобы продлить контракт Рафы, но к сожалению, этому не было суждено и не будет суждено случиться", — гласит заявление "сорок".

Вместе с Бенитесом "Ньюкасл" покидают и все его ассистенты, а The Independent называет ранним фаворитом на замену Рафаэлю ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Микеля Артету.


Метки Бенитес, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 16:05

Количество просмотров Просмотров: 2568

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lampard78 24.06.2019 18:07 # lampard78
    Что за спешка? Бене надо было уже с будущими хозяева обсудить дела.

    (ответить)

  2. superperez101 24.06.2019 18:07 # superperez101
    ну чо, Маур?
    Великий и ужасный

    (ответить)

  3. gerrard08 24.06.2019 17:36 # gerrard08
    в какой-нибудь условный милан, монако и тд его.
    самый уровень.

    (ответить)

  4. liverpool888 24.06.2019 17:22 # liverpool888
    Очень зря. На рынке появился специалист высокого класса. Я даже не знаю, куда ему можно устроиться здесь и сейчас, но одно я знаю точно - от недостатка предложений Бенитес страдать не будет. Этот человек реально любит футбол и живёт им, поэтому ему не принципиально за какую работу браться - будь то клуб чемпионшипа и топовый клуб. Я очень хочу, чтобы он взял в руки середняка и сколотил боевой состав, который бы пил кровь всем сильным соперникам.

    (ответить)

  5. chelsea88 24.06.2019 17:11 # chelsea88
    Для гейгуннеров он господин, о как!

    (ответить)

  6. mixmaster 24.06.2019 17:00 # mixmaster
    В челси этого господина

    (ответить)

  7. contrario 24.06.2019 16:59 # contrario
    спортсмены
    https://www.youtube.com/watch?v=D-60yekIuzA

    быдланы
    https://www.youtube.com/watch?v=nakYqJ35SVE&;t=559s

    (ответить)

  8. stamford-bridge 24.06.2019 16:55 # stamford-bridge
    лишь бы не в Челси этого топаря

    (ответить)

  9. reams 24.06.2019 16:53 # reams
    логично, если в клуб придут деньги он просто не потянет уровень Касла

    (ответить)

  10. beatles-red 24.06.2019 16:53 # beatles-red
    Миха, братишка, больше рекламы, больше!
    Пусть вся белая область будет высыпана банерами и чтобы прочитать новость, сперва надо посетить пару сайтов бук.контор

    (ответить)

  11. arhangel777 24.06.2019 16:50 # arhangel777
    Рафа топарь жуткий, владелец осел раз отправил его на улицу, хотя если шейх реально купит клуб то вполне возможно что в Нью-Касл прийдет Маур или тот же Алегри. Или Мансур отдаст родственнику Артету)))

    (ответить)

  12. brown-ale 24.06.2019 16:44 # brown-ale
    Печаль. Может новые владельцы еще вернут Рафу, если быстро сделку закроют.

    (ответить)

  13. lfc-krr 24.06.2019 16:41 # lfc-krr
    Без работы не останется. Можно отдохнуть сезончик, а там освободятся хорошие варианты в Баварии/ПСЖ/Барсе/Юве

    (ответить)

  14. slash-lfc 24.06.2019 16:33 # slash-lfc
    Мдааа. Рафа красава в любом случае.

    (ответить)

  15. dallaslp 24.06.2019 16:29 # dallaslp
    даровали свободу

    (ответить)

  16. alexomck 24.06.2019 16:28 # alexomck
    к зиме Челси возглавит:)

    (ответить)

  17. pistolero-lfc 24.06.2019 16:26 # pistolero-lfc
    Ньюкасл не уровень Бенитеза, рад что это случилось
    Ждём его в Кристал Пэлас или Челси каком-нибудь.

    (ответить)

  18. iskander8sg 24.06.2019 16:24 # iskander8sg
    Вопрос религиозного плана.
    Если саваОффка(или алашка) создал адама и еву(первые люди), те родили двух дебилов, которые не поделили чет и один убил другого, и после злодеяния был изгнан к буям и уписдил в земельку нод и, о святые носки жида абраши, нашёл там жену(!!).
    Это как понимать?
    Крестоносцы и правоверные к вам обращаюсь.

    (ответить)

  19. farot 24.06.2019 16:19 # farot
    Какой же Эшли довен.
    А Беня один из самых недооцененных тренеров. Подкосил себе карьеру макнувшись в среал

    (ответить)

  20. j-silver 24.06.2019 16:19 # j-silver
    вот лахи, слили топоря

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: