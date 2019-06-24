"Ньюкасл" объявил о расставании с Бенитесом

"Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Рафаэлем Бенитесом.

Бенитес тренировал "сорок" с марта 2016, придя на смену Стиву Макларену. Рафаэль с успехом продлевав "Ньюкаслу" прописку в Премьер-Лиге, несмотря на нежелание владельца клуба Майка Эшли инвестировать в состав.



И хотя в данный момент "Ньюкасл" близок к смене владельца, вести переговоры Бенитесу все еще приходилось со старым руководством.



Длившийся несколько месяцев диалог ни к чему не привел. Выдвинутые Бенитесом условия относительно селекционной политики, трансферного бюджета и личного контракта не были удовлетворены.



Таким образом, 59-летний испанец, которого уже вовсю сватают в Китай, покидает "Сен-Джеймс Парк" по истечении своего контракта 30 июня.



"Мы значительное время трудились, чтобы продлить контракт Рафы, но к сожалению, этому не было суждено и не будет суждено случиться", — гласит заявление "сорок".



Вместе с Бенитесом "Ньюкасл" покидают и все его ассистенты, а The Independent называет ранним фаворитом на замену Рафаэлю ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Микеля Артету.