"Юнайтед" может вернуться за Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" может возобновить интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо в случае продажи полузащитника Поля Погба.

Изначально считалось, что Санчо станет целью номер один "красных дьяволов" на летнее трансферное окно, однако непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и неоправданно высокая цена после блестящего сезона в исполнении Джейдона заставили Оле Гуннара Сульшера сменить приоритеты.

С тех пор ситуация успела слегка измениться. Погба всем своим видом демонстрирует, что не хочет оставаться на "Олд Траффорд", а в прессе не утихают слухи, сватающие его в "Реал" и "Ювентус".

В данный момент "Юнайтед" оценивает Погба в 150 миллионов фунтов, и если отыщется смельчак, готовый выложить такую сумму за 26-летнего француза, "дьяволам" нужно будет найти применение этим деньгам.

По информации Daily Star, деньги с продажи Погба могут быть потрачены именно на Санчо. И хотя "Боруссия" твердит, что Джейдон не продается, клубу из Дортмунда отлично известно, что у каждого игрока есть своя цена.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Погба, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 16:00

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  1. mancunia-planet 24.06.2019 16:33 # mancunia-planet
    Надо купить, желательно

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  2. bes-ter 24.06.2019 16:06 # bes-ter
    Иногда, читая комменты , складывается впечатление что некоторые сюда заходят дабы ваплеснуть на всех свою обиду на весь мир. И это именно те люди которые окружают нас на улицах. Скол ко же в людях ненависти в последнии годы(

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  3. bes-ter 24.06.2019 16:02 # bes-ter
    Надеюсь МЮ купит его, а Сити получит хороший бонус)

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