"Юнайтед" может вернуться за Санчо

"Манчестер Юнайтед" может возобновить интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо в случае продажи полузащитника Поля Погба.

Изначально считалось, что Санчо станет целью номер один "красных дьяволов" на летнее трансферное окно, однако непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и неоправданно высокая цена после блестящего сезона в исполнении Джейдона заставили Оле Гуннара Сульшера сменить приоритеты.



С тех пор ситуация успела слегка измениться. Погба всем своим видом демонстрирует, что не хочет оставаться на "Олд Траффорд", а в прессе не утихают слухи, сватающие его в "Реал" и "Ювентус".



В данный момент "Юнайтед" оценивает Погба в 150 миллионов фунтов, и если отыщется смельчак, готовый выложить такую сумму за 26-летнего француза, "дьяволам" нужно будет найти применение этим деньгам.



По информации Daily Star, деньги с продажи Погба могут быть потрачены именно на Санчо. И хотя "Боруссия" твердит, что Джейдон не продается, клубу из Дортмунда отлично известно, что у каждого игрока есть своя цена.