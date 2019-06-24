Ван-Биссака назвал свою цель на следующий сезон
Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака заявил, что его цель на следующий сезон — принимать более активное участие в атакующей игре.
В данный момент Ван-Биссака находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед" и может стать самым дорогим защитником в истории клуба с "Олд Траффорд".
В "Юнайтед" Аарону предстоит заменить Антонио Валенсию и Эшли Янга, которые, как и он сам, преодолели трансформацию из вингеров в крайних защитников. Однако Ван-Биссака совсем не потерял интерес к атакующей игре после перехода в оборону.
"Моя цель на следующий сезон? Я бы сказал, что в первую очередь — отдавать больше результативных передач, чем сейчас, а также выходить на ударные позиции".
"Я начал превращаться в правого защитника, когда мне было 11. Я был вингером и продолжал временами играть вингера до 18. Затем изменилась схема, и я стал вингбеком".
"Мне нравилось там — я смог показать оборонительную сторону своей игры, и тренеры это заметили. Затем мы вернулись к схеме с четырьмя защитниками, и из меня стали лепить правого защитника. Так все начиналось".
"Мое преимущество в том, что я был вингером. Против кого бы я ни играл, в какую бы сторону ни двигался соперник, я знаю, чего ожидать", — цитирует Ван-Биссаку Manchester Evening News.
24.06.2019 15:00
Просмотров: 515
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Берегись Месси ,теперь ты так просто не забьешь и не выбьешь МЮ из ЛЧ.
(ответить)
Уан Бисссссссака будет обссссыкака пенсов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий