"Арсенал" не получит Янника Карраско

Янник Карраско Агент вингера Янника Карраско заявил, что "Далянь Ифан" не продаст его клиента в "Арсенал".

Как известно, "канониры" охотились за Карраско еще в январе, но тогда не располагали деньгами, чтобы вызволить игрока сборной Бельгии из Китая.

Сейчас 25-летний вингер не делает секрета из своего желания вернуться в Европу, однако "Далянь Ифан" занял жесткую позицию в отношении своей звезды.

"Карраско уже давно говорит, что хочет вернуться в Европу. Есть клубы, которые хотели бы подписать его. Один из клубов даже выдвинул официальное предложение. Другие клубы, включая"Арсенал", тоже хотели сделать это, но в "Далянь" сказали, что он не продается", — сообщил агент Кристоф Хенротей Het Laatste Nieuws.


Метки Арсенал, Далянь Ифан, Карраско

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 14:00

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  1. andrew10 24.06.2019 15:07 # andrew10
    Да и хрен с ним

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  2. blackbirdofk 24.06.2019 14:51 # blackbirdofk
    Он просто сказал, что гетеросексуал.

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  3. mixmaster 24.06.2019 14:48 # mixmaster
    если парень ставит на аву девушку - латентный ли он пидорас или активный уже?

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  4. kewell7 24.06.2019 14:46 # kewell7
    Никто не уважает это подобие клуба.

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  5. papka-legend 24.06.2019 14:41 # papka-legend
    отскочили пидорасы, пидорасины.

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  6. farot 24.06.2019 14:12 # farot
    лол, даже у китайцев игрока выкупить не могут.
    Помойка несчастная

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