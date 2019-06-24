"Арсенал" не получит Янника Карраско

Агент вингера Янника Карраско заявил, что "Далянь Ифан" не продаст его клиента в "Арсенал".

Как известно, "канониры" охотились за Карраско еще в январе, но тогда не располагали деньгами, чтобы вызволить игрока сборной Бельгии из Китая.



Сейчас 25-летний вингер не делает секрета из своего желания вернуться в Европу, однако "Далянь Ифан" занял жесткую позицию в отношении своей звезды.



"Карраско уже давно говорит, что хочет вернуться в Европу. Есть клубы, которые хотели бы подписать его. Один из клубов даже выдвинул официальное предложение. Другие клубы, включая"Арсенал", тоже хотели сделать это, но в "Далянь" сказали, что он не продается", — сообщил агент Кристоф Хенротей Het Laatste Nieuws.