"Арсенал" не получит Янника Карраско
Агент вингера Янника Карраско заявил, что "Далянь Ифан" не продаст его клиента в "Арсенал".
Как известно, "канониры" охотились за Карраско еще в январе, но тогда не располагали деньгами, чтобы вызволить игрока сборной Бельгии из Китая.
Сейчас 25-летний вингер не делает секрета из своего желания вернуться в Европу, однако "Далянь Ифан" занял жесткую позицию в отношении своей звезды.
"Карраско уже давно говорит, что хочет вернуться в Европу. Есть клубы, которые хотели бы подписать его. Один из клубов даже выдвинул официальное предложение. Другие клубы, включая"Арсенал", тоже хотели сделать это, но в "Далянь" сказали, что он не продается", — сообщил агент Кристоф Хенротей Het Laatste Nieuws.
24.06.2019 14:00
Просмотров: 939
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да и хрен с ним
(ответить)
Он просто сказал, что гетеросексуал.
(ответить)
если парень ставит на аву девушку - латентный ли он пидорас или активный уже?
(ответить)
Никто не уважает это подобие клуба.
(ответить)
отскочили пидорасы, пидорасины.
(ответить)
лол, даже у китайцев игрока выкупить не могут.
Помойка несчастная
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий