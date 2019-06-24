Абрахэм предвкушает игру за "Челси" при Лэмпарде

Нападающий Тэмми Абрахэм признался, что предвкушает игру за "Челси" при Фрэнке Лэмпарде.

За год на тренерском мостике "Дерби" Лэмпард проявил свое умение работать с талантливой молодежью, и теперь это умение пригодится ему в "Челси", который оказался под трансферным запретом и не может покупать игроков до конца января 2020.



21-летний Абрахэм, забивший 26 голов за сезон аренды в "Астон Вилле", видит в ожидаемом назначении Лэмпарда и трансферном запрете большой шанс для себя и других молодых игроков.



"Я верю, что заиграю в "Челси", если они назначат Лэмпарда. Нет никого лучше, чтобы выступать у него. Я наблюдал за ним, когда рос. Такое впечатление, что он был в "Челси" всегда. Кроме того, он знает меня. Я играл против его команды в финале плей-офф".



"Это год — самый важный для молодых игроков. Сейчас или никогда. Для молодежи не будет возможности лучше, чтобы заиграть. Конечно, клуб не рад трансферному запрету, но я в восторге и, уверен, остальные игроки тоже".



"Именно так видят ситуацию молодые игроки. Это отличная возможность для нас, поэтому мы должны упорно тренироваться и стараться изо всех сил на благо "Челси". Я уже разговаривал с клубом о предсезонном периоде. Я отдохну пару недель, а затем вернусь и буду вкалывать", — цитирует Абрахэма The Telegraph.