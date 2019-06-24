Абрахэм предвкушает игру за "Челси" при Лэмпарде

Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм признался, что предвкушает игру за "Челси" при Фрэнке Лэмпарде.

За год на тренерском мостике "Дерби" Лэмпард проявил свое умение работать с талантливой молодежью, и теперь это умение пригодится ему в "Челси", который оказался под трансферным запретом и не может покупать игроков до конца января 2020.

21-летний Абрахэм, забивший 26 голов за сезон аренды в "Астон Вилле", видит в ожидаемом назначении Лэмпарда и трансферном запрете большой шанс для себя и других молодых игроков.

"Я верю, что заиграю в "Челси", если они назначат Лэмпарда. Нет никого лучше, чтобы выступать у него. Я наблюдал за ним, когда рос. Такое впечатление, что он был в "Челси" всегда. Кроме того, он знает меня. Я играл против его команды в финале плей-офф".

"Это год — самый важный для молодых игроков. Сейчас или никогда. Для молодежи не будет возможности лучше, чтобы заиграть. Конечно, клуб не рад трансферному запрету, но я в восторге и, уверен, остальные игроки тоже".

"Именно так видят ситуацию молодые игроки. Это отличная возможность для нас, поэтому мы должны упорно тренироваться и стараться изо всех сил на благо "Челси". Я уже разговаривал с клубом о предсезонном периоде. Я отдохну пару недель, а затем вернусь и буду вкалывать", — цитирует Абрахэма The Telegraph.


Метки Абрахэм, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 13:00

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  1. andrew10 24.06.2019 15:05 # andrew10
    Сейчас или никогда) классно сказал)

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  2. beatboy 24.06.2019 13:45 # beatboy
    в топ-4 главное влезть, а там пускай хоть резерв играет

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  3. chebrec 24.06.2019 13:41 # chebrec
    Класс 19

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