Кулибали не уверен, что останется в "Наполи"
Защитник Калиду Кулибали не уверен, что будет выступать за "Наполи" в следующем сезоне.
Как известно, сейчас "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сошлись в отчаянной битве за защитника "Лестера" Харри Магуайра, но достанется он кому-то одному.
Проигравшей битву за Магуайра стороне придется обратиться к запасному варианту, и таковым для обоих клубов из Манчестера является 28-летний Кулибали, который в данный момент выступает за сборную Сенегала на Кубке Африки и в своем будущем не уверен.
"Я не знаю, буду ли выступать за "Наполи" в следующем сезоне. Думаю, да. Но сперва я должен сыграть на Кубке Африки. Затем я вернусь в "Наполи", и мы посмотрим".
"Я не хочу говорить о своем будущем сегодня, я предпочитаю говорить о сборной Сенегала. Я расслаблен, я хочу сосредоточиться на Кубке Африки, а после я вернусь в "Наполи", и там станет видно. Сейчас для меня важнее всего побеждать со сборной Сенегала", — сообщил Кулибали Goal.
Добавим, что проходящий в Египте Кубок Африки продлится до 19 июля.
24.06.2019 12:00
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