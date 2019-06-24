Это'О советует Салаху уйти в "Барселону"
Экс-игрок "Челси" и "Эвертона" Самюэль Это'О посоветовал нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху перейти в "Барселону".
За плечами у Салаха два блестящих сезона выступлений за мерсисайдский клуб. После своего перехода из "Ромы" в 2017 году Мохамед забил 54 гола в 74 матчах, дважды став обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.
На протяжении этого двухлетнего периода то и дело появлялись слухи об интересе к игроку сборной Египта со стороны "Реала", однако Это'О считает, что Салаху нужен другой испанский гранд.
"Барселона" бы подошла ему лучше. В свое время "Реал" дал мне возможность покинуть Африку, но я знаю стиль "Барселоны" и знаю, что такой футбол подошел бы ему лучше".
"Если у него появится возможность выступать в лучшей лиге мира, а таковой является испанская, он должен перейти в "Барселону". У Мо есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире", — сообщил Это'О BBC.
24.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
рано или поздно Салах уйдет и это все понимают.
и скорее всего именно в реал.
а пока конечно лучше быть здесь
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Ой дурак
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Зачем идти на понижение?
тупой черныш
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все ла лига спекся, теперь апл будет доминировать в ЛЧ и ЛЕ
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Чез херню он несет?
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На пару с месоедом норм бы катали новый состав среала
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Правильно всё для пользы Челси, пусть в Барсу идет.
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Смысл быть чьим то тенью в Барсе, когда ты звезда Апл
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Это’О далбан лучшая лига в мире это АПЛ, и лучший клуб данный момент это Ливерпуль которая нагнула эту сученную Барсу. На куй такому игроку переходить говно лигу и говно клуб??? Где логика.
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Болею за МЮ, но в данном случае хочется спросить у "Это-го Вот": Ты совсем долбо*б?
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А ЭтоО долбоеб оказывается.. Лучшая лига...
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