Это'О советует Салаху уйти в "Барселону"

Экс-игрок "Челси" и "Эвертона" Самюэль Это'О посоветовал нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху перейти в "Барселону".

За плечами у Салаха два блестящих сезона выступлений за мерсисайдский клуб. После своего перехода из "Ромы" в 2017 году Мохамед забил 54 гола в 74 матчах, дважды став обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.



На протяжении этого двухлетнего периода то и дело появлялись слухи об интересе к игроку сборной Египта со стороны "Реала", однако Это'О считает, что Салаху нужен другой испанский гранд.



"Барселона" бы подошла ему лучше. В свое время "Реал" дал мне возможность покинуть Африку, но я знаю стиль "Барселоны" и знаю, что такой футбол подошел бы ему лучше".



"Если у него появится возможность выступать в лучшей лиге мира, а таковой является испанская, он должен перейти в "Барселону". У Мо есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире", — сообщил Это'О BBC.