Это'О советует Салаху уйти в "Барселону"

Мохамед Салах Экс-игрок "Челси" и "Эвертона" Самюэль Это'О посоветовал нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху перейти в "Барселону".

За плечами у Салаха два блестящих сезона выступлений за мерсисайдский клуб. После своего перехода из "Ромы" в 2017 году Мохамед забил 54 гола в 74 матчах, дважды став обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.

На протяжении этого двухлетнего периода то и дело появлялись слухи об интересе к игроку сборной Египта со стороны "Реала", однако Это'О считает, что Салаху нужен другой испанский гранд.

"Барселона" бы подошла ему лучше. В свое время "Реал" дал мне возможность покинуть Африку, но я знаю стиль "Барселоны" и знаю, что такой футбол подошел бы ему лучше".

"Если у него появится возможность выступать в лучшей лиге мира, а таковой является испанская, он должен перейти в "Барселону". У Мо есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире", — сообщил Это'О BBC.


Метки Барселона, Ливерпуль, Салах, Это'О

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1579

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Последние комментарии:




  1. superperez101 24.06.2019 12:22 # superperez101
    рано или поздно Салах уйдет и это все понимают.
    и скорее всего именно в реал.

    а пока конечно лучше быть здесь

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  2. ilovemanutd 24.06.2019 12:13 # ilovemanutd
    Ой дурак

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  3. gerrard08 24.06.2019 12:03 # gerrard08
    Зачем идти на понижение?
    тупой черныш

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  4. gunars 24.06.2019 11:48 # gunars
    все ла лига спекся, теперь апл будет доминировать в ЛЧ и ЛЕ

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  5. beatles-red 24.06.2019 11:44 # beatles-red
    Чез херню он несет?

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  6. selfish 24.06.2019 11:19 # selfish
    На пару с месоедом норм бы катали новый состав среала

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  7. ivan-4milan 24.06.2019 11:14 # ivan-4milan
    Правильно всё для пользы Челси, пусть в Барсу идет.

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  8. firmino9 24.06.2019 11:11 # firmino9
    Смысл быть чьим то тенью в Барсе, когда ты звезда Апл

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  9. lfc-007 24.06.2019 11:09 # lfc-007
    Это’О далбан лучшая лига в мире это АПЛ, и лучший клуб данный момент это Ливерпуль которая нагнула эту сученную Барсу. На куй такому игроку переходить говно лигу и говно клуб??? Где логика.

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  10. marijuan 24.06.2019 11:05 # marijuan
    Болею за МЮ, но в данном случае хочется спросить у "Это-го Вот": Ты совсем долбо*б?

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  11. ezh28 24.06.2019 11:04 # ezh28
    А ЭтоО долбоеб оказывается.. Лучшая лига...

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