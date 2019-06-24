"Челси" подтвердит назначение Лэмпарда в ближайшие 48 часов
Фрэнк Лэмпард должен заступить на должность главного тренера "Челси" в ближайшие 48 часов.
Напомним, "синие" попрощались с Маурицио Сарри еще 16 июня. Покинув "Стэмфорд Бридж" после всего одного года работы, итальянский специалист сразу же заключил контракт с "Ювентусом".
С тех пор Лэмпард считался абсолютным фаворитом на вакантный пост, несмотря на всего один год работы тренером в "Дерби".
Как стало известно talkSPORT, в ближайшие пару дней "Челси" окончательно уладит вопрос компенсации с "Дерби" за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердит назначение Фрэнка.
Будучи игроком, Лэмпард сыграл 648 матчей за "Челси" в течение 13 сезонов. Фрэнк выиграл множество трофеев и является лучшим бомбардиром "синих" всех времен с 211 голами.
24.06.2019 10:00
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другие 48 часов
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рип пенсы
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рановато, опыта для клуба уровня челси и близко нема
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Всех времён
>клуп то с 2003 всего
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Эра физруков в высшей лиге КВН
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Это провал, еще один физрук после Сольскьяера в топ-6.
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ваще всем нассать на этот гейклуб, кроме юльки88 - редактора сайта chelseapride
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Ждём не дождёмся
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Ну все , Гвардиоле и Клоппу пора по домам с чемоданами, Лемпс и Сульшер берутся за дело. В Арсенале нужно было им чеха ставить.
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да всем похyй.
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дурби
у-меня-один-вопрос
дурби-где-лумпарт
где-этот-топ
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