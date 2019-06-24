"Челси" подтвердит назначение Лэмпарда в ближайшие 48 часов

Фрэнк Лэмпард должен заступить на должность главного тренера "Челси" в ближайшие 48 часов.

Напомним, "синие" попрощались с Маурицио Сарри еще 16 июня. Покинув "Стэмфорд Бридж" после всего одного года работы, итальянский специалист сразу же заключил контракт с "Ювентусом".



С тех пор Лэмпард считался абсолютным фаворитом на вакантный пост, несмотря на всего один год работы тренером в "Дерби".



Как стало известно talkSPORT, в ближайшие пару дней "Челси" окончательно уладит вопрос компенсации с "Дерби" за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердит назначение Фрэнка.



Будучи игроком, Лэмпард сыграл 648 матчей за "Челси" в течение 13 сезонов. Фрэнк выиграл множество трофеев и является лучшим бомбардиром "синих" всех времен с 211 голами.