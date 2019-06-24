"Челси" подтвердит назначение Лэмпарда в ближайшие 48 часов

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард должен заступить на должность главного тренера "Челси" в ближайшие 48 часов.

Напомним, "синие" попрощались с Маурицио Сарри еще 16 июня. Покинув "Стэмфорд Бридж" после всего одного года работы, итальянский специалист сразу же заключил контракт с "Ювентусом".

С тех пор Лэмпард считался абсолютным фаворитом на вакантный пост, несмотря на всего один год работы тренером в "Дерби".

Как стало известно talkSPORT, в ближайшие пару дней "Челси" окончательно уладит вопрос компенсации с "Дерби" за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердит назначение Фрэнка.

Будучи игроком, Лэмпард сыграл 648 матчей за "Челси" в течение 13 сезонов. Фрэнк выиграл множество трофеев и является лучшим бомбардиром "синих" всех времен с 211 голами.


Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1586

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 24.06.2019 12:34 # manutd-20champ
    другие 48 часов

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  2. fc-oil 24.06.2019 12:33 # fc-oil
    рип пенсы

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  3. osivori 24.06.2019 12:15 # osivori
    рановато, опыта для клуба уровня челси и близко нема

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  4. moneymaker 24.06.2019 12:00 # moneymaker
    Всех времён
    >клуп то с 2003 всего

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  5. selfish 24.06.2019 11:18 # selfish
    Эра физруков в высшей лиге КВН

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  6. ofori-twumasi 24.06.2019 10:41 # ofori-twumasi
    Это провал, еще один физрук после Сольскьяера в топ-6.

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  7. mixmaster 24.06.2019 10:38 # mixmaster
    ваще всем нассать на этот гейклуб, кроме юльки88 - редактора сайта chelseapride

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  8. andrew10 24.06.2019 10:08 # andrew10
    Ждём не дождёмся

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  9. ivan-4milan 24.06.2019 10:05 # ivan-4milan
    Ну все , Гвардиоле и Клоппу пора по домам с чемоданами, Лемпс и Сульшер берутся за дело. В Арсенале нужно было им чеха ставить.

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  10. dom1no 24.06.2019 10:04 # dom1no
    да всем похyй.

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  11. mr-lamps 24.06.2019 10:02 # mr-lamps
    дурби
    у-меня-один-вопрос
    дурби-где-лумпарт
    где-этот-топ

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