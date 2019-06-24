"Милан" сделал предложение "Арсеналу" по Торрейре

Если верить итальянской прессе, "Милан" уже сделал предложение насчет полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры.

"Милан" начал переговоры по Торрейре после того, как назначил своим новым главным тренером Марко Джампаоло, с которым Лукасу довелось поработать в "Сампдории".



По информации Sport Mediaset, "россонери" выразили желание взять игрока сборной Уругвая в двухлетнюю аренду за 7 миллионов фунтов и опцией по выкупу за 34 млн.



"Арсенал" не горит желанием расставаться с важным игроком, но из-за непопадания в Лигу Чемпионов оказался в стесненной финансовой ситуации, а потому согласился вступить в диалог с "Миланом".



Сообщается, что "канониры" согласны отпустить 23-летнего уругвайца назад в Серию А, только если арендное соглашение будет включать не опцию, а обязательство по выкупу.



Добавим, что год назад сами лондонцы приобрели Торрейру у "Сампдории" за 26.5 млн. фунтов. С тех пор Лукас сыграл 50 матчей за команду Унаи Эмери.