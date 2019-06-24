Эмери попросил "Арсенал" купить ему Заху

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери попросит руководство "Арсенала" найти деньги на приобретение вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Финишировав за пределами топ-4 Премьер-Лиги и проиграв финал Лиги Европы, "канониры" на третий сезон подряд остались без Лиги Чемпионов.



Из-за непопадания в элитный европейский турнир Эмери имеет в своем распоряжении всего 40-45 миллионов фунтов на летние трансферы.



Однако Унаи хочет, чтобы "Арсенал" залез в долги или продал кого-либо из ненужных игроков, но все-таки купил Заху, за которого "Пэлас" надеется выручить минимум 55 млн. фунтов.



26-летний Заха является фанатом "Арсенала" с детства и еще в мае, сразу после завершения сезона, сообщил руководству "орлов" о желании уйти в более серьезный клуб.



Как сообщает The Sun, Эмери сделал игрока сборной Кот-д'Ивуара своей целью номер один по укреплению атакующей линии и теперь надеется на поддержку своих боссов. Также Унаи предстоит убедить самого Уилфрида, который предпочел бы выступать в Лиге Чемпионов, а не Лиге Европы.