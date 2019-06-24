Эмери попросил "Арсенал" купить ему Заху

Уилфрид Заха Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери попросит руководство "Арсенала" найти деньги на приобретение вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Финишировав за пределами топ-4 Премьер-Лиги и проиграв финал Лиги Европы, "канониры" на третий сезон подряд остались без Лиги Чемпионов.

Из-за непопадания в элитный европейский турнир Эмери имеет в своем распоряжении всего 40-45 миллионов фунтов на летние трансферы.

Однако Унаи хочет, чтобы "Арсенал" залез в долги или продал кого-либо из ненужных игроков, но все-таки купил Заху, за которого "Пэлас" надеется выручить минимум 55 млн. фунтов.

26-летний Заха является фанатом "Арсенала" с детства и еще в мае, сразу после завершения сезона, сообщил руководству "орлов" о желании уйти в более серьезный клуб.

Как сообщает The Sun, Эмери сделал игрока сборной Кот-д'Ивуара своей целью номер один по укреплению атакующей линии и теперь надеется на поддержку своих боссов. Также Унаи предстоит убедить самого Уилфрида, который предпочел бы выступать в Лиге Чемпионов, а не Лиге Европы.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 08:00

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  1. chelsea88 24.06.2019 09:05 # chelsea88
    Гейклуб не осилит этот трансфер. Хватит ссать в уши калонирам.

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  2. beatles-red 24.06.2019 08:59 # beatles-red
    Озила надо сплавить и на вырученные подкрепить оборону

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  3. pistolero-lfc 24.06.2019 08:36 # pistolero-lfc
    сколько лет они будут выплачивать этот трансфер? 15 лет?

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  4. uyga 24.06.2019 08:08 # uyga
    бред, у них не в атаке проблемы явно

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  5. iceteam 24.06.2019 08:02 # iceteam
    Это же бомжи, какой им Заха?

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