Эмери попросил "Арсенал" купить ему Заху
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери попросит руководство "Арсенала" найти деньги на приобретение вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.
Финишировав за пределами топ-4 Премьер-Лиги и проиграв финал Лиги Европы, "канониры" на третий сезон подряд остались без Лиги Чемпионов.
Из-за непопадания в элитный европейский турнир Эмери имеет в своем распоряжении всего 40-45 миллионов фунтов на летние трансферы.
Однако Унаи хочет, чтобы "Арсенал" залез в долги или продал кого-либо из ненужных игроков, но все-таки купил Заху, за которого "Пэлас" надеется выручить минимум 55 млн. фунтов.
26-летний Заха является фанатом "Арсенала" с детства и еще в мае, сразу после завершения сезона, сообщил руководству "орлов" о желании уйти в более серьезный клуб.
Как сообщает The Sun, Эмери сделал игрока сборной Кот-д'Ивуара своей целью номер один по укреплению атакующей линии и теперь надеется на поддержку своих боссов. Также Унаи предстоит убедить самого Уилфрида, который предпочел бы выступать в Лиге Чемпионов, а не Лиге Европы.
24.06.2019 08:00
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Последние комментарии:
Гейклуб не осилит этот трансфер. Хватит ссать в уши калонирам.
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Озила надо сплавить и на вырученные подкрепить оборону
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сколько лет они будут выплачивать этот трансфер? 15 лет?
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бред, у них не в атаке проблемы явно
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Это же бомжи, какой им Заха?
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