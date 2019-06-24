Манчини "безмерно удовлетворен", что прервал доминирование МЮ
Бывший наставник "Манчестер Сити" Роберто Манчини признался, что испытал "безмерное удовлетворение" от того, что прервал эту доминирования "Манчестер Юнайтед".
Долгое время "горожане" оставались в тени своих соседей по Манчестеру, однако при Манчини "Сити" прервал свою 35-летнюю бестрофейную серию, а также впервые в своей истории выиграл титул Премьер-Лиги и вышел в Лигу Чемпионов.
Те успехи стали началом новой эры, когда баланс сил в Манчестере поменялся, и Манчини крайне рад, что стоял у истоков этого.
"Манчестер Сити" ничего не выигрывал 50 лет и подвергался унижению от "Манчестер Юнайтед" и фанатов "Юнайтед" на протяжении всего времени".
"Я испытал безмерное удовлетворение от того, что мы перевернули эту ситуацию. Было безмерно приятно выиграть Премьер-Лигу, которая в последние годы стала самым красивым чемпионатом".
"В Англии люди ходят на футбол только для того, чтобы получать удовольствие. Там тебе приходится адаптироваться к их футбольной культуре и образу тренировок, потому что это совершенно другое", — цитирует Манчини Manchester Evening News.
24.06.2019 07:00
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бабки прервали. появились мешки, типа Челси, потом МС, и МЮ поплыл.
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Доминирование мю прервал сам мю. Начиная отставкой сафа, заканчивая (а точнее продолжая) тупыми решениями ебанутого вудворда
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Только уход старика позволил разному отребью прервать реальную гегемонию, только это и ничего кроме.
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ну хде там 1.5 фанада шыти? ПРОКУКАРЕКАЙТЕ
50 под шконкой
50 лет без трофеев
0 финалов
0 ЛЧ
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Мушники сами себе все прервали, хули тут
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0 финалов
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Ничто не стоит на месте. В какой-то период времени в Манчестере уверенно доминировал МЮ, теперь так же уверенно - МС. И, похоже, такой расклад сил в Манчестере надолго.
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