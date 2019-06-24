Манчини "безмерно удовлетворен", что прервал доминирование МЮ

Сэр Алекс Фергюсон и Роберто Манчини Бывший наставник "Манчестер Сити" Роберто Манчини признался, что испытал "безмерное удовлетворение" от того, что прервал эту доминирования "Манчестер Юнайтед".

Долгое время "горожане" оставались в тени своих соседей по Манчестеру, однако при Манчини "Сити" прервал свою 35-летнюю бестрофейную серию, а также впервые в своей истории выиграл титул Премьер-Лиги и вышел в Лигу Чемпионов.

Те успехи стали началом новой эры, когда баланс сил в Манчестере поменялся, и Манчини крайне рад, что стоял у истоков этого.

"Манчестер Сити" ничего не выигрывал 50 лет и подвергался унижению от "Манчестер Юнайтед" и фанатов "Юнайтед" на протяжении всего времени".

"Я испытал безмерное удовлетворение от того, что мы перевернули эту ситуацию. Было безмерно приятно выиграть Премьер-Лигу, которая в последние годы стала самым красивым чемпионатом".

"В Англии люди ходят на футбол только для того, чтобы получать удовольствие. Там тебе приходится адаптироваться к их футбольной культуре и образу тренировок, потому что это совершенно другое", — цитирует Манчини Manchester Evening News.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Манчини

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 07:00

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  1. alexomck 24.06.2019 08:15 # alexomck
    бабки прервали. появились мешки, типа Челси, потом МС, и МЮ поплыл.

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  2. van-der-slav 24.06.2019 07:50 # van-der-slav
    Доминирование мю прервал сам мю. Начиная отставкой сафа, заканчивая (а точнее продолжая) тупыми решениями ебанутого вудворда

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  3. keane16 24.06.2019 07:35 # keane16
    Только уход старика позволил разному отребью прервать реальную гегемонию, только это и ничего кроме.

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  4. frisby 24.06.2019 07:29 # frisby
    ну хде там 1.5 фанада шыти? ПРОКУКАРЕКАЙТЕ
    50 под шконкой
    50 лет без трофеев
    0 финалов
    0 ЛЧ

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  5. yamateh 24.06.2019 07:17 # yamateh
    Мушники сами себе все прервали, хули тут

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  6. xin 24.06.2019 07:15 # xin
    0 финалов

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  7. lampard78 24.06.2019 07:10 # lampard78
    Ничто не стоит на месте. В какой-то период времени в Манчестере уверенно доминировал МЮ, теперь так же уверенно - МС. И, похоже, такой расклад сил в Манчестере надолго.

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