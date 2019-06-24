Манчини "безмерно удовлетворен", что прервал доминирование МЮ

Бывший наставник "Манчестер Сити" Роберто Манчини признался, что испытал "безмерное удовлетворение" от того, что прервал эту доминирования "Манчестер Юнайтед".

Долгое время "горожане" оставались в тени своих соседей по Манчестеру, однако при Манчини "Сити" прервал свою 35-летнюю бестрофейную серию, а также впервые в своей истории выиграл титул Премьер-Лиги и вышел в Лигу Чемпионов.



Те успехи стали началом новой эры, когда баланс сил в Манчестере поменялся, и Манчини крайне рад, что стоял у истоков этого.



"Манчестер Сити" ничего не выигрывал 50 лет и подвергался унижению от "Манчестер Юнайтед" и фанатов "Юнайтед" на протяжении всего времени".



"Я испытал безмерное удовлетворение от того, что мы перевернули эту ситуацию. Было безмерно приятно выиграть Премьер-Лигу, которая в последние годы стала самым красивым чемпионатом".



"В Англии люди ходят на футбол только для того, чтобы получать удовольствие. Там тебе приходится адаптироваться к их футбольной культуре и образу тренировок, потому что это совершенно другое", — цитирует Манчини Manchester Evening News.