Светская хроника за понедельник

Харри Магуайр перейдет в "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед" готов обменять Ромелу Лукаку на Мауро Икарди. "Дерби" пытается удержать Фрэнка Лэмпарда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Защитник "Лестера" Харри Магуайр близок к переходу в "Манчестер Сити" за 80 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Сити" не заинтересован в защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (Evening Standard)



"Сити" согласовал условия личного контракта с защитником Жоау Канселу, но пока не договорился с "Ювентусом" о размере компенсации. (Daily Star)



"Реал" сообщил "Манчестер Юнайтед", что отпустит защитника Рафаэля Варана только за отступные по контракту в 430 млн. фунтов. Поэтому "красные дьяволы" переключились на Калиду Кулибали, за которого "Наполи" хочет 110 млн. (Daily Express)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично попросил своего исполнительного директора Эда Вудворда купить ему полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша за 63 млн. фунтов. (Record)



"Юнайтед" открыт к идее обменять Ромелу Лукаку на нападающего "Интера" Мауро Икарди. (Daily Express)



Предложение "Интера" по Лукаку по-прежнему не дотягивает до ожиданий "Юнайтед" на 22.3 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" вступил в борьбу с "Ливерпулем" за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо. (Marca)



"Спортинг" отклонил предложение "Ливерпуля" в 40 млн. фунтов о покупке полузащитника Бруну Фернандеша. (The Sun)



"Реал Бетис" интересуется нападающим "Ливерпуля" Дивоком Ориги. (Estadio Deportivo)



"Интер" пытается увести вингера "Лилля" Николя Пепе из под носа у "Ливерпуля". (L'Equipe)



"Челси" хочет от "Атлетико" 36 млн. фунтов за защитника Маркоса Алонсо. (Dailly Star)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха является приоритетной трансферной целью для "Арсенала". (Daily Star)



"Селтик" отклонил и второе предложение "Арсенала" о покупке левого защитника Кирана Тирни, настаивая на компенсации в 25 млн. фунтов. (The Times)



"Арсенал" открыт к продаже полузащитника Лукаса Торрейры в "Милан". (Sport Mediaset)



ПСЖ готов отпустить полузащитника Кристофера Нкунку в "Арсенал" за 13.5 млн. фунтов. (The Sun)



"Интер" и дортмундская "Боруссия" вступили в борьбу за вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона. (The Sun)



"Эвертон" не интересуется вингером ПСВ Ирвингом Лосано. (Goal)



"Бернли" готов отпустить защитника Бена Гибсона, в услугах которого заинтересованы новички Премьер-Лиги "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед". (Teamtalk)



Другое



"Дерби" предпринял отчаянную попытку сохранить своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, предложив тому новый четырехлетний контракт стоимостью 2.5 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)



Айтор Каранка и Алан Пардью претендуют на должность главного тренера "Цинциннати" из МЛС. (ESPN)



Крейг Беллами стал ассистентом своего бывшего одноклубника по "Сити" Венсана Компани в "Андерлехте". (Daily Mail)



Китайский "Далянь Ифан" готов увеличить зарплату главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса в пять раз. (Daily Star)



Согласившись остаться в "Юнайтед", полузащитник Хуан Мата пошел на понижение зарплаты на 45 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Со следующего сезона нападающий "Сити" Габриэль Жезус сменит игровой номер с 33-го на 9-й. (Manchester Evening News)