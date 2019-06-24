Светская хроника за понедельник

Светская хроника Харри Магуайр перейдет в "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед" готов обменять Ромелу Лукаку на Мауро Икарди. "Дерби" пытается удержать Фрэнка Лэмпарда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Защитник "Лестера" Харри Магуайр близок к переходу в "Манчестер Сити" за 80 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

"Сити" не заинтересован в защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (Evening Standard)

"Сити" согласовал условия личного контракта с защитником Жоау Канселу, но пока не договорился с "Ювентусом" о размере компенсации. (Daily Star)

"Реал" сообщил "Манчестер Юнайтед", что отпустит защитника Рафаэля Варана только за отступные по контракту в 430 млн. фунтов. Поэтому "красные дьяволы" переключились на Калиду Кулибали, за которого "Наполи" хочет 110 млн. (Daily Express)

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично попросил своего исполнительного директора Эда Вудворда купить ему полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша за 63 млн. фунтов. (Record)

"Юнайтед" открыт к идее обменять Ромелу Лукаку на нападающего "Интера" Мауро Икарди. (Daily Express)

Предложение "Интера" по Лукаку по-прежнему не дотягивает до ожиданий "Юнайтед" на 22.3 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)

"Юнайтед" вступил в борьбу с "Ливерпулем" за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо. (Marca)

"Спортинг" отклонил предложение "Ливерпуля" в 40 млн. фунтов о покупке полузащитника Бруну Фернандеша. (The Sun)

"Реал Бетис" интересуется нападающим "Ливерпуля" Дивоком Ориги. (Estadio Deportivo)

"Интер" пытается увести вингера "Лилля" Николя Пепе из под носа у "Ливерпуля". (L'Equipe)

"Челси" хочет от "Атлетико" 36 млн. фунтов за защитника Маркоса Алонсо. (Dailly Star)

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха является приоритетной трансферной целью для "Арсенала". (Daily Star)

"Селтик" отклонил и второе предложение "Арсенала" о покупке левого защитника Кирана Тирни, настаивая на компенсации в 25 млн. фунтов. (The Times)

"Арсенал" открыт к продаже полузащитника Лукаса Торрейры в "Милан". (Sport Mediaset)

ПСЖ готов отпустить полузащитника Кристофера Нкунку в "Арсенал" за 13.5 млн. фунтов. (The Sun)

"Интер" и дортмундская "Боруссия" вступили в борьбу за вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона. (The Sun)

"Эвертон" не интересуется вингером ПСВ Ирвингом Лосано. (Goal)

"Бернли" готов отпустить защитника Бена Гибсона, в услугах которого заинтересованы новички Премьер-Лиги "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед". (Teamtalk)

Другое

"Дерби" предпринял отчаянную попытку сохранить своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, предложив тому новый четырехлетний контракт стоимостью 2.5 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)

Айтор Каранка и Алан Пардью претендуют на должность главного тренера "Цинциннати" из МЛС. (ESPN)

Крейг Беллами стал ассистентом своего бывшего одноклубника по "Сити" Венсана Компани в "Андерлехте". (Daily Mail)

Китайский "Далянь Ифан" готов увеличить зарплату главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса в пять раз. (Daily Star)

Согласившись остаться в "Юнайтед", полузащитник Хуан Мата пошел на понижение зарплаты на 45 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)

Со следующего сезона нападающий "Сити" Габриэль Жезус сменит игровой номер с 33-го на 9-й. (Manchester Evening News)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 5536

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 24.06.2019 09:11 # beatles-red
    Че ребят, кто куда собирается отправиться на отдых этим летом?

    (ответить)

  2. mata-hazard 24.06.2019 08:48 # mata-hazard
    А что за новый хохол тут нарисовался - only--liverpool? Какой-то тупой родственник Валерки(bezviz) из психушки вышел что-ли?

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 24.06.2019 08:29 # pistolero-lfc
    only liverpook,
    ебанашка учись как надо анализировать фин информацию:

    МЮ (в фунтах):
    текущий долг: 496M
    выплачено процентов: 768M
    выплачено дивидендов: 80M
    вознаграждения директорам: 75M
    продажа акций (потрачено из этих денег в развитие клуба - 0 фунтов): 452M
    ------
    ИТОГО: было "изъято" из клуба 1,87 млрд фунтов.

    При текущем уровне погашения долга, МЮ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАТИТ ДОЛГ РОВНО ЧЕРЕЗ 158 ЛЕТ.

    (ответить)

  4. udaff 24.06.2019 08:23 # udaff
    Таких как он уже почти не осталось. Один из достойнейших личностей в футболе.

    (ответить)

  5. only--liverpool 24.06.2019 07:39 # only--liverpool
    Рио Фердинанд
    Когда: 2002-й год
    Откуда/Куда: «Лидс»/«Манчестер Юнайтед»
    Цена: 30 млн. фунтов

    И что вы блять, малолетки хотите мне доказать что 22-летний Фердинанд в 3 раза дешевле Магваера??? Или инфляция 300% в еврозоне, мудачье блять???

    (ответить)

  6. mikkiynwa 24.06.2019 07:37 # mikkiynwa
    Я так и знал, что онли Ливерпука в жопу ебали.

    (ответить)

  7. only--liverpool 24.06.2019 07:34 # only--liverpool
    Зинедин Зидан
    Когда: 2001-й год
    Откуда/Куда: «Ювентус»/«Реал»
    Цена: 73,5 млн. евро

    Луиш Фигу
    Когда: 2000-й год
    Откуда/Куда: «Барселона»/«Реал»
    Цена: 61 млн. евро

    Рио Фердинанд
    Когда: 2002-й год
    Откуда/Куда: «Лидс»/«Манчестер Юнайтед»
    Цена: 30 млн. фунтов

    Дэвид Бекхэм
    Когда: 2003-й год
    Откуда/Куда: «Манчестер Юнайтед»/«Реал»
    Цена: 35 млн. евро

    Уэйн Руни
    Когда: 2004-й год
    Откуда/Куда: «Эвертон»/«Манчестер Юнайтед»
    Цена: 39 млн. фунтов

    Майкл Эссьен
    Когда: 2005-й год
    Откуда/Куда: «Лион»/«Челси»
    Цена: 38 млн. евро

    Андрей Шевченко
    Когда: 2006-й год
    Откуда/Куда: «Милан»/«Челси»
    Цена: 46 млн. евро

    (ответить)

  8. ratamahatta 24.06.2019 07:32 # ratamahatta
    Все колбасники такие долб0ебы?

    (ответить)

  9. mikkiynwa 24.06.2019 07:28 # mikkiynwa
    Ипать тут с утра петуха онли ливерпука поливают

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  10. only--liverpool 24.06.2019 07:11 # only--liverpool
    Вот так ради прикола собрать клуб условный Ньюкасл из самых дорогих игроков: Магваеров, Неймаров, Мбаппе и прочих Месси... и получится цена основного состава 2 млрд. евро это без учета имущества и недвижимости клуба... что сопоставимо с БЮДЖЕТОМ уебищного государства, например Беларусии...

    (ответить)

  11. keane16 24.06.2019 07:04 # keane16
    Сука, магвайр, мать твою за ногу. Это последняя капля. Это эпик блять

    (ответить)

  12. pistolero-lfc 24.06.2019 06:48 # pistolero-lfc
    это 3-4% в год или 30-40% за 10 лет

    Источник: http://fapl.ru/posts/71606/?c=1

    просто ору с этой тупой свиньи, ВУАХАХАХАХАХАХ

    (ответить)

  13. only--liverpool 24.06.2019 06:39 # only--liverpool
    Итак ловите и скриньте УНИКАЛЬНУЮ аналитику, ебаны...
    Почему ваши матери - совковые 6ляди и как это повлияло на мировой футбол. Доклад.
    Все очень просто. Перегрев рынка произошел когда Абрамович, на ворованные русские деньги приобрел Челси. Никаких шейхов тогда и в помине не было. И понеслась душа в рай - Шевченки, Баллаки, Хуялаки, любые суммы, а хули ведь деньги ворованные - не жалко. А ваши матери совковые шлюхи даже и не пикнули, когда их страну разворовывали вот и вся взаимосвязь... Теперь каждый раз когда будете вякать "ой как дорого, этот мир сошел с ума" - вспоминай о своей шлюхе маме....

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  14. only--liverpool 24.06.2019 06:30 # only--liverpool
    Понятное дело скажу банальность уже заезжанную, но
    100 евро за Магваера
    110 за Кулибали
    75 за Бруну Фернандеса
    ...
    раньше в году так 2004-2005 за одну эту сумму можно было целую команду купить из Бекхемов, Оуенов и Рональдиний...
    ...
    щас начнут малолетки и прочие хуесосные петушки писать "ой мир сошел с ума", а это не мир сошел ебланы, это именно ваша непосредственно вина, и я вам это докажу

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