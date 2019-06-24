Светская хроника за понедельник
Харри Магуайр перейдет в "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед" готов обменять Ромелу Лукаку на Мауро Икарди. "Дерби" пытается удержать Фрэнка Лэмпарда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Защитник "Лестера" Харри Магуайр близок к переходу в "Манчестер Сити" за 80 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
"Сити" не заинтересован в защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (Evening Standard)
"Сити" согласовал условия личного контракта с защитником Жоау Канселу, но пока не договорился с "Ювентусом" о размере компенсации. (Daily Star)
"Реал" сообщил "Манчестер Юнайтед", что отпустит защитника Рафаэля Варана только за отступные по контракту в 430 млн. фунтов. Поэтому "красные дьяволы" переключились на Калиду Кулибали, за которого "Наполи" хочет 110 млн. (Daily Express)
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично попросил своего исполнительного директора Эда Вудворда купить ему полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша за 63 млн. фунтов. (Record)
"Юнайтед" открыт к идее обменять Ромелу Лукаку на нападающего "Интера" Мауро Икарди. (Daily Express)
Предложение "Интера" по Лукаку по-прежнему не дотягивает до ожиданий "Юнайтед" на 22.3 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)
"Юнайтед" вступил в борьбу с "Ливерпулем" за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо. (Marca)
"Спортинг" отклонил предложение "Ливерпуля" в 40 млн. фунтов о покупке полузащитника Бруну Фернандеша. (The Sun)
"Реал Бетис" интересуется нападающим "Ливерпуля" Дивоком Ориги. (Estadio Deportivo)
"Интер" пытается увести вингера "Лилля" Николя Пепе из под носа у "Ливерпуля". (L'Equipe)
"Челси" хочет от "Атлетико" 36 млн. фунтов за защитника Маркоса Алонсо. (Dailly Star)
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха является приоритетной трансферной целью для "Арсенала". (Daily Star)
"Селтик" отклонил и второе предложение "Арсенала" о покупке левого защитника Кирана Тирни, настаивая на компенсации в 25 млн. фунтов. (The Times)
"Арсенал" открыт к продаже полузащитника Лукаса Торрейры в "Милан". (Sport Mediaset)
ПСЖ готов отпустить полузащитника Кристофера Нкунку в "Арсенал" за 13.5 млн. фунтов. (The Sun)
"Интер" и дортмундская "Боруссия" вступили в борьбу за вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона. (The Sun)
"Эвертон" не интересуется вингером ПСВ Ирвингом Лосано. (Goal)
"Бернли" готов отпустить защитника Бена Гибсона, в услугах которого заинтересованы новички Премьер-Лиги "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед". (Teamtalk)
Другое
"Дерби" предпринял отчаянную попытку сохранить своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, предложив тому новый четырехлетний контракт стоимостью 2.5 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)
Айтор Каранка и Алан Пардью претендуют на должность главного тренера "Цинциннати" из МЛС. (ESPN)
Крейг Беллами стал ассистентом своего бывшего одноклубника по "Сити" Венсана Компани в "Андерлехте". (Daily Mail)
Китайский "Далянь Ифан" готов увеличить зарплату главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса в пять раз. (Daily Star)
Согласившись остаться в "Юнайтед", полузащитник Хуан Мата пошел на понижение зарплаты на 45 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
Со следующего сезона нападающий "Сити" Габриэль Жезус сменит игровой номер с 33-го на 9-й. (Manchester Evening News)
24.06.2019 06:00
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Последние комментарии:
Че ребят, кто куда собирается отправиться на отдых этим летом?
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А что за новый хохол тут нарисовался - only--liverpool? Какой-то тупой родственник Валерки(bezviz) из психушки вышел что-ли?
(ответить)
only liverpook,
ебанашка учись как надо анализировать фин информацию:
МЮ (в фунтах):
текущий долг: 496M
выплачено процентов: 768M
выплачено дивидендов: 80M
вознаграждения директорам: 75M
продажа акций (потрачено из этих денег в развитие клуба - 0 фунтов): 452M
------
ИТОГО: было "изъято" из клуба 1,87 млрд фунтов.
При текущем уровне погашения долга, МЮ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАТИТ ДОЛГ РОВНО ЧЕРЕЗ 158 ЛЕТ.
(ответить)
Таких как он уже почти не осталось. Один из достойнейших личностей в футболе.
(ответить)
Рио Фердинанд
Когда: 2002-й год
Откуда/Куда: «Лидс»/«Манчестер Юнайтед»
Цена: 30 млн. фунтов
И что вы блять, малолетки хотите мне доказать что 22-летний Фердинанд в 3 раза дешевле Магваера??? Или инфляция 300% в еврозоне, мудачье блять???
(ответить)
Я так и знал, что онли Ливерпука в жопу ебали.
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Зинедин Зидан
Когда: 2001-й год
Откуда/Куда: «Ювентус»/«Реал»
Цена: 73,5 млн. евро
Луиш Фигу
Когда: 2000-й год
Откуда/Куда: «Барселона»/«Реал»
Цена: 61 млн. евро
Рио Фердинанд
Когда: 2002-й год
Откуда/Куда: «Лидс»/«Манчестер Юнайтед»
Цена: 30 млн. фунтов
Дэвид Бекхэм
Когда: 2003-й год
Откуда/Куда: «Манчестер Юнайтед»/«Реал»
Цена: 35 млн. евро
Уэйн Руни
Когда: 2004-й год
Откуда/Куда: «Эвертон»/«Манчестер Юнайтед»
Цена: 39 млн. фунтов
Майкл Эссьен
Когда: 2005-й год
Откуда/Куда: «Лион»/«Челси»
Цена: 38 млн. евро
Андрей Шевченко
Когда: 2006-й год
Откуда/Куда: «Милан»/«Челси»
Цена: 46 млн. евро
(ответить)
Все колбасники такие долб0ебы?
(ответить)
Ипать тут с утра петуха онли ливерпука поливают
(ответить)
Вот так ради прикола собрать клуб условный Ньюкасл из самых дорогих игроков: Магваеров, Неймаров, Мбаппе и прочих Месси... и получится цена основного состава 2 млрд. евро это без учета имущества и недвижимости клуба... что сопоставимо с БЮДЖЕТОМ уебищного государства, например Беларусии...
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Сука, магвайр, мать твою за ногу. Это последняя капля. Это эпик блять
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это 3-4% в год или 30-40% за 10 лет
Источник: http://fapl.ru/posts/71606/?c=1
просто ору с этой тупой свиньи, ВУАХАХАХАХАХАХ
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Итак ловите и скриньте УНИКАЛЬНУЮ аналитику, ебаны...
Почему ваши матери - совковые 6ляди и как это повлияло на мировой футбол. Доклад.
Все очень просто. Перегрев рынка произошел когда Абрамович, на ворованные русские деньги приобрел Челси. Никаких шейхов тогда и в помине не было. И понеслась душа в рай - Шевченки, Баллаки, Хуялаки, любые суммы, а хули ведь деньги ворованные - не жалко. А ваши матери совковые шлюхи даже и не пикнули, когда их страну разворовывали вот и вся взаимосвязь... Теперь каждый раз когда будете вякать "ой как дорого, этот мир сошел с ума" - вспоминай о своей шлюхе маме....
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Понятное дело скажу банальность уже заезжанную, но
100 евро за Магваера
110 за Кулибали
75 за Бруну Фернандеса
...
раньше в году так 2004-2005 за одну эту сумму можно было целую команду купить из Бекхемов, Оуенов и Рональдиний...
...
щас начнут малолетки и прочие хуесосные петушки писать "ой мир сошел с ума", а это не мир сошел ебланы, это именно ваша непосредственно вина, и я вам это докажу
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