Клопп: "Это только начало для "Ливерпуля" — не конец"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда все еще находится только в начале своего пути.
Подопечные Клоппа выдающимся образом провели минувший сезон. "Красные" набрали рекордные для своего клуба 97 очков в Премьер-Лиге, лишь один балл уступив взявшему титул "Манчестер Сити".
Также "Ливерпуль" второй год подряд достиг финала Лиги Чемпионов и на сей раз завоевал трофей, который теперь значится в коллекции мерсисайдского клуба уже шесть раз.
Кому-то может показаться, что "Ливерпуль" и так прыгнул выше своей головы, однако Клопп совершенно так не считает и верит, что пик еще впереди.
"Когда болельщики "Ливерпуля" будут вспоминать этот сезон, важнее всего помнить, что это только начало — не конец. Мадрид не был финальной главой для нас, и я по-прежнему думаю, что мы только пишем вступление".
"Когда в то волшебное воскресенье мы катались на открытом автобусе с европейским кубком, громче всего звучали слова: "Мы никогда не остановимся!" Именно так команда и клуб должны существовать. Мы достигли этого этапа, потому что были голодны до моментов вроде 1 июня", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.
24.06.2019 00:05
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Последние комментарии:
Во время тренерства Клоппа, у Ливерпуля должно прибавится фанов. Как можно не любить такой клуб, с таким тренером? Для нейтрального зрителя Ливерпуль сейчас, лучшая команда.
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Согласен.
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