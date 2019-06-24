Клопп: "Это только начало для "Ливерпуля" — не конец"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда все еще находится только в начале своего пути.

Подопечные Клоппа выдающимся образом провели минувший сезон. "Красные" набрали рекордные для своего клуба 97 очков в Премьер-Лиге, лишь один балл уступив взявшему титул "Манчестер Сити".



Также "Ливерпуль" второй год подряд достиг финала Лиги Чемпионов и на сей раз завоевал трофей, который теперь значится в коллекции мерсисайдского клуба уже шесть раз.



Кому-то может показаться, что "Ливерпуль" и так прыгнул выше своей головы, однако Клопп совершенно так не считает и верит, что пик еще впереди.



"Когда болельщики "Ливерпуля" будут вспоминать этот сезон, важнее всего помнить, что это только начало — не конец. Мадрид не был финальной главой для нас, и я по-прежнему думаю, что мы только пишем вступление".



"Когда в то волшебное воскресенье мы катались на открытом автобусе с европейским кубком, громче всего звучали слова: "Мы никогда не остановимся!" Именно так команда и клуб должны существовать. Мы достигли этого этапа, потому что были голодны до моментов вроде 1 июня", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.