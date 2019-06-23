"Брайтон" согласовал покупку Леандро Троссарда

Леандро Троссард "Брайтон" согласовал приобретение вингера "Генка" Леандро Троссарда за рекордные для своего клуба 18 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, два клуба уже договорились между собой, и в данный момент представители 24-летнего бельгийца находятся в Англии, чтобы уладить последние детали сделки.

Покупкой Троссарда "Брайтон" обновит свой текущий трансферный рекорд — 17 млн. фунтов, что были заплачены голландскому АЗ за Алирезу Джаханбахша год назад.

В минувшем сезоне Троссард, исполняя роль капитана, привел "Генк" к четвертому чемпионскому титулу в истории клуба. Леандро принял участие в 47 матчах во всех соревнованиях, забив 22 гола и отдав 11 результативных передач.

Воспитанник академии "Генка" уже несколько раз вызывался Роберто Мартинесом в сборную Бельгии, но на взрослом уровне пока не дебютировал на международной арене.


Метки Брайтон, Генк, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 219

Поиск: