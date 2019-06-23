"Брайтон" согласовал покупку Леандро Троссарда

"Брайтон" согласовал приобретение вингера "Генка" Леандро Троссарда за рекордные для своего клуба 18 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, два клуба уже договорились между собой, и в данный момент представители 24-летнего бельгийца находятся в Англии, чтобы уладить последние детали сделки.



Покупкой Троссарда "Брайтон" обновит свой текущий трансферный рекорд — 17 млн. фунтов, что были заплачены голландскому АЗ за Алирезу Джаханбахша год назад.



В минувшем сезоне Троссард, исполняя роль капитана, привел "Генк" к четвертому чемпионскому титулу в истории клуба. Леандро принял участие в 47 матчах во всех соревнованиях, забив 22 гола и отдав 11 результативных передач.



Воспитанник академии "Генка" уже несколько раз вызывался Роберто Мартинесом в сборную Бельгии, но на взрослом уровне пока не дебютировал на международной арене.