Фердинанд призвал "Челси" назначить Лэмпарда

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что Фрэнк Лэмпард заслуживает получить работу главного тренера "Челси".

Как известно, Лэмпард является абсолютным фаворитом на роль следующего наставника "синих", хотя тот факт, что он находится в тренерской профессии всего один год, не может не настораживать.



Фердинанд призывает "Челси" отбросить сомнения и все-таки назначить его бывшего партнера по национальной команде. Рио видит во Фрэнке того, кто нужен "синим".



"Они должны назначить его! Думаю, он получит эту работу. Думаю, он уже ведет с ними переговоры, и я думаю, он получит ее".



"Если он ведет переговоры, значит он получит работу, потому что у него хорошо подвешен язык. Фрэнк, возьмись за эту работу. Возьмись за нее, "Челси" нуждается в тебе".



"Мне все равно, он мой друг. Он должен получить эту работу, он заслуживает ее", — цитирует Фердинанда Daily Express.