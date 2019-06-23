Чех не будет принимать никаких решений в "Челси"

Назначенный советником "Челси" Петр Чех не будет иметь влияния на трансферную политику клуба и переговоры с игроками о новых контрактах.

Напомним, прессе стало известно о предстоящем возвращении Чеха в "Челси" незадолго до финала Лиги Европы, в котором "Арсенал" с Петром на воротах потерпел поражение от "синих".



Ходили слухи, что Чех станет спортивным директором "Челси", взвалив на себя обязанности Майкла Эменало, внезапно покинувшего должность технического директора "синих" в ноябре 2017.



Однако 37-летний Чех был назначен только советником, и его роль на "Стэмфорд Бридж" будет исключительно консультационной, сообщает The Times.



Вся исполнительная власть в клубе по-прежнему останется в руках Марины Грановской, а Петр лишь будет давать ей рекомендации, исходя из своего опыта и своих наблюдений.



Чех не будет самостоятельно принимать никаких решений, однако в "Челси" надеются, что хорошие отношения Петра с Фрэнком Лэмпардом, который готовится стать главным тренером, помогут клубу двигаться вперед сообща.