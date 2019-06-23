Торрес: "Джеррард — лучший, с кем мне довелось играть"
Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес назвал Стивена Джеррард лучшим игроком, с которым он когда-либо вместе играл в одной команде.
Напомним, ранее на текущей неделе Торрес объявил о завершении игровой карьеры. 35-летний испанец уходит на покой, оставив заметный след в клубном и международном футболе.
За 18 лет игры в футбол Фернандо довелось вместе поиграть со многими большими звездами, включая Хави и Андреса Иньесту, но с особой теплотой он вспоминает о бывшем капитане "красных".
"Я всегда говорил, что Стивен Джеррард — лучший, с кем мне доводилось играть. Я обнаружил в нем того, кто дополнил мою игру. Думаю, я вывел свою игру на другое измерение, когда стал играть вместе с ним на поле".
"Было удивительно играть бок о бок со Стивеном на протяжении трех с половиной лет, и я был бы счастлив вернуться в те дни — хотя бы на одну минуту", — цитирует Торреса Liverpool Echo.
23.06.2019 18:00
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сильная связка была.
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Мля, фето прекращай эти сентименты(
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в Лузерпуке - да
а так - это Лэмпс, без вариантов
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