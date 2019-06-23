Торрес: "Джеррард — лучший, с кем мне довелось играть"

Стивен Джеррард и Фернандо Торрес Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес назвал Стивена Джеррард лучшим игроком, с которым он когда-либо вместе играл в одной команде.

Напомним, ранее на текущей неделе Торрес объявил о завершении игровой карьеры. 35-летний испанец уходит на покой, оставив заметный след в клубном и международном футболе.

За 18 лет игры в футбол Фернандо довелось вместе поиграть со многими большими звездами, включая Хави и Андреса Иньесту, но с особой теплотой он вспоминает о бывшем капитане "красных".

"Я всегда говорил, что Стивен Джеррард — лучший, с кем мне доводилось играть. Я обнаружил в нем того, кто дополнил мою игру. Думаю, я вывел свою игру на другое измерение, когда стал играть вместе с ним на поле".

"Было удивительно играть бок о бок со Стивеном на протяжении трех с половиной лет, и я был бы счастлив вернуться в те дни — хотя бы на одну минуту", — цитирует Торреса Liverpool Echo.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 18:00

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  1. scholes18 23.06.2019 18:15 # scholes18
    сильная связка была.

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  2. gerrard08 23.06.2019 18:02 # gerrard08
    Мля, фето прекращай эти сентименты(

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  3. gidro-met 23.06.2019 18:02 # gidro-met
    в Лузерпуке - да

    а так - это Лэмпс, без вариантов

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